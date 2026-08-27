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Resumen: Peter Cullen, reconocido actor de doblaje canadiense, falleció a los 85 años en su casa de Los Ángeles. Su voz quedó ligada a Optimus Prime desde la serie original de ‘Transformers’ en 1984, personaje que también interpretó en la adaptación cinematográfica de 2007. A lo largo de su carrera, dio vida a Ígor en ‘Winnie the Pooh’, KARR en ‘El coche fantástico’ y participó en numerosas producciones de cine y televisión. Su familia confirmó el fallecimiento, aunque las causas de muerte no fueron informadas.

¡Triste noticia para los fans de ‘Transformers’! Muere Peter Cullen, la inolvidable voz de Optimus Prime

El mundo del doblaje perdió a una de sus voces más reconocidas. Peter Cullen, actor canadiense que durante décadas interpretó a Optimus Prime en Transformers, falleció a los 85 años en su vivienda de Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por su representante, Kevin Motley, a la revista The Hollywood Reporter. Según el comunicado difundido por la familia, Cullen murió acompañado por sus seres queridos. Hasta el momento, no se han informado públicamente las causas de su fallecimiento.

Cullen nació en Montreal, Canadá, el 28 de julio de 1941, y desarrolló una carrera que pasó por el teatro, la radio, la televisión y el doblaje. Además de Optimus Prime, prestó su voz a personajes como Ígor, el burro de Winnie the Pooh, y KARR, la inteligencia artificial de El coche fantástico.

El nacimiento de una voz que marcó a Optimus Prime

La relación de Cullen con Transformers comenzó en 1984, cuando se convirtió en la voz original en inglés de Optimus Prime en la serie animada.

El actor permaneció ligado al personaje durante los primeros años de la franquicia y también participó en la película animada de 1986. La producción incluyó la muerte de Optimus Prime, una decisión que generó una fuerte reacción entre los seguidores.

El personaje posteriormente regresó en el especial de 1987 The Return of Optimus Prime, nuevamente con Cullen como intérprete.

Su vínculo con el líder de los Autobots se extendió hasta la adaptación cinematográfica de la franquicia. En 2007, cuando Michael Bay llevó Transformers al cine de acción real, Cullen retomó el papel.

Al hablar sobre aquel regreso, el actor explicó a IGN: “Lo describo como ponerse un par de zapatos viejos y muy cómodos que no te has puesto en mucho tiempo”.

Su hermano fue la inspiración para Optimus Prime

La construcción de la voz y personalidad del líder de los Autobots tuvo además una inspiración familiar.

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De acuerdo con declaraciones retomadas por Variety, Cullen pensó en su hermano Larry, quien había sido veterano del Cuerpo de Marines, cuando recibió la descripción del personaje.

El actor tomó algunos de sus rasgos para construir la interpretación. Al recordar aquel proceso, explicó: “Me impresionó su tono de voz y su forma de liderar, su autocontrol, y apliqué la actitud de mi hermano ante la vida a Optimus Prime”.

Aquella decisión terminó dando al personaje el tono firme y sereno que posteriormente se convirtió en una de sus principales características.

Ígor, otro de sus personajes más recordados

La trayectoria de Cullen no se limitó al universo de los Autobots. Otro de sus trabajos más reconocidos fue Ígor, el burro de Winnie the Pooh, personaje al que prestó su voz en diferentes producciones, entre ellas Las nuevas aventuras de Winnie the Pooh.

La personalidad pesimista y melancólica de Ígor contrastaba con la firmeza de Optimus Prime y mostró otra faceta de las capacidades interpretativas del actor.

A lo largo de su carrera también participó en producciones como Scooby-Doo, Los Supersónicos, Las nuevas aventuras del Hombre Araña, Chip y Dale: Al rescate, Los pequeños Tom y Jerry, Los Locos Addams y El planeta del tesoro, según información citada por Variety e IMDb.

De la radio a ‘El coche fantástico’ y ‘Predator’

Antes de consolidarse como actor de doblaje, Cullen tuvo experiencias en el teatro y la radio.

Estudió en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá y comenzó su trayectoria profesional en las artes escénicas. Posteriormente trabajó como locutor en la emisora CKGM de Montreal, donde participó en comedias radiofónicas y sketches del programa de Sonny & Cher.

Durante los años 80 también prestó su voz a KARR, la inteligencia artificial de El coche fantástico (Knight Rider).

Su trabajo llegó igualmente a Predator, aunque en esta producción su participación estuvo relacionada con los sonidos de la criatura. Además, aparece acreditado en distintas producciones animadas y cinematográficas a lo largo de varias décadas.

La despedida a Peter Cullen

Tras conocerse su fallecimiento, su representante difundió un mensaje en nombre de la familia.

“Falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus muchos amigos y admiradores en todo el mundo”, señaló Kevin Motley.

El comunicado también pidió que el legado del actor fuera recordado a través de valores como la solidaridad y la integridad.

“Honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y que recuerden siempre: ‘Sean lo suficientemente fuertes para ser amables’”, agregó el mensaje.

Con su fallecimiento, Cullen deja una trayectoria que abarcó varias generaciones de espectadores. Aunque Optimus Prime fue el papel que definió buena parte de su reconocimiento internacional, sus trabajos en Winnie the Pooh, El coche fantástico, Predator y numerosas producciones animadas consolidaron una carrera mucho más amplia dentro de la actuación y el doblaje.