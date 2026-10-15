Resumen: El actor colombiano Germán Quintero falleció a los 72 años, noticia que fue confirmada por su sobrina, Alejandra Quintero Sinisterra, mediante una publicación en Instagram. Durante más de cuatro décadas de trayectoria, participó en reconocidas producciones como Escobar, el patrón del mal, donde interpretó al periodista Guillermo Cano Isaza, Pasión de Gavilanes 2 y La reina del Sur. Según información difundida por Caracol Televisión, el artista había presentado complicaciones respiratorias y cardiacas en los últimos meses. Su partida generó mensajes de despedida entre colegas y figuras del entretenimiento colombiano.

Triste noticia para la televisión colombiana: murió a los 72 años el querido actor Germán Quintero

La televisión colombiana despide a Germán Quintero Laverde, actor que desarrolló una carrera en producciones audiovisuales y escenarios teatrales durante varias décadas. El artista falleció a los 72 años, según se conoció durante la mañana de este jueves 15 de octubre.

La noticia fue compartida por su sobrina, Alejandra Quintero Sinisterra, quien publicó varias fotografías de su tío en su cuenta de Instagram. Las imágenes estuvieron acompañadas de un mensaje con el que expresó su cariño y le rindió homenaje tras su fallecimiento.

“Germán Quintero Laverde, inmortal, único e intransferible e irrepetible. 1956-2026”, escribió Alejandra en la publicación.

La muerte del intérprete también generó reacciones entre figuras del entretenimiento nacional. Marcela Carvajal, Cristina Campuzano y Juan Felipe Samper fueron algunas de las personas que manifestaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo a sus familiares.

Los personajes que marcaron su carrera artística

Uno de los trabajos más reconocidos de Germán Quintero fue su interpretación del periodista Guillermo Cano Isaza en Escobar, el patrón del mal. La producción recreó acontecimientos relacionados con Pablo Escobar y el contexto de violencia que vivió Colombia, especialmente durante las décadas finales del siglo XX.

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Su participación en esta serie se convirtió en uno de los referentes de su trayectoria televisiva, que también incluyó historias de ficción y producciones que alcanzaron reconocimiento entre el público colombiano.

Otro de sus trabajos fue en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, donde interpretó a don Martín Acevedo, abuelo de las hermanas Elizondo. El actor también participó en La reina del Sur, serie protagonizada por Kate del Castillo.

A lo largo de su carrera, Quintero hizo parte de otros proyectos, entre ellos El cartel de los sapos, Montecristo, La viuda de Blanco, Sueños y espejos y Cara o sello: Dos rostros de mujer. Su trayectoria también incluye La saga, negocio de familia, producción que se sumó a su experiencia frente a las cámaras.

Estas participaciones le permitieron trabajar en diferentes propuestas televisivas y asumir personajes dentro de historias que abordaron temáticas variadas. Su presencia en producciones de distintas épocas constituye una parte importante de su recorrido por la industria audiovisual colombiana.

Una vida dedicada a la actuación

Germán Quintero nació en Bogotá en 1956 y, de acuerdo con la información difundida sobre su carrera, comenzó su trayectoria televisiva en 1984. Desde entonces, participó en proyectos que abarcaron distintos formatos y espacios de la industria artística.

Además de su trabajo en televisión, el actor desarrolló actividades en el cine y el teatro, disciplinas que también hicieron parte de su vida profesional. Su recorrido se extendió durante más de cuatro décadas, periodo en el que integró elencos de producciones nacionales.

Fuera de los escenarios y las grabaciones, Quintero mantenía actividad en redes sociales, donde compartía fotografías de encuentros con familiares y amigos. También publicaba imágenes antiguas que evocaban momentos de su juventud y recuerdos personales.

¿De qué murió Germán Quintero?

Tras conocerse su fallecimiento, algunos reportes periodísticos dieron cuenta de las dificultades de salud que había presentado durante los últimos meses.

Según información difundida por medios nacionales, el actor sufrió complicaciones respiratorias y cardiacas que afectaron su estado de salud. Sin embargo, no se han divulgado detalles médicos adicionales que permitan precisar las circunstancias de su muerte.

La noticia provocó mensajes de despedida de personas cercanas y colegas del medio artístico, además de reacciones de espectadores que conocieron su trabajo a través de las diferentes producciones en las que participó.

Con su fallecimiento, Germán Quintero deja una trayectoria ligada a la televisión, el cine y el teatro colombiano. Sus interpretaciones en producciones como Escobar, el patrón del mal y Pasión de Gavilanes, junto con sus demás trabajos, forman parte de su recorrido artístico y de las historias que compartió con el público durante décadas.