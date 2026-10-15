Anyma trae a Colombia su revolucionario espectáculo inmersivo ‘ÆDEN’ en el Simón Bolívar

Resumen: El artista italiano Anyma (Matteo Milleri) traerá por primera vez a Colombia su aclamado espectáculo audiovisual "ÆDEN" el próximo 30 de enero de 2027 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, bajo la producción de Breakfast Live. Tras debutar en Coachella 2026 y agotar fechas en escenarios como Sphere Las Vegas y las Pirámides de Giza, el proyecto fusiona música electrónica, arte digital y tecnología en una puesta en escena inmersiva para mayores de 18 años; el prerregistro para fanáticos abre el 15 de octubre de 2026, dando paso a la preventa exclusiva el 22 de octubre y a la venta general el 23 de octubre a través de la plataforma TuBoleta.

La capital colombiana se prepara para ser el epicentro de uno de los eventos audiovisuales más ambiciosos y vanguardistas en la historia reciente de la música electrónica en el país. El aclamado DJ, productor y artista multidisciplinario italiano Matteo Milleri, conocido mundialmente por su proyecto en solitario Anyma, presentará su aclamado espectáculo «ÆDEN» por primera vez en Colombia. La cita ineludible para los amantes de la tecnología, el arte digital y el techno melódico será el próximo sábado 30 de enero de 2027 en el emblemático Parque Simón Bolívar.

Este evento monumental, presentado por la productora Breakfast Live, promete redefinir por completo la forma en que el público nacional experimenta el entretenimiento en vivo. Lejos de ser una presentación convencional, la propuesta de Anyma es una inmersión total que fusiona de manera magistral la música electrónica de vanguardia con instalaciones de arte digital de última generación y tecnología de punta.

Un universo donde convergen la mitología y la ciencia ficción

«ÆDEN» ha sido concebido como un universo inmersivo sin fronteras. En este espacio convergen temáticas profundas como la mitología, la ciencia ficción, la naturaleza y la tecnología. Los asistentes no solo escucharán un set de música electrónica, sino que serán testigos de imponentes esculturas digitales, gráficos renderizados en tiempo real y una banda sonora épica que guía la narrativa. Cada elemento visual y sonoro ha sido meticulosamente diseñado para contribuir a una historia artística unificada, demostrando que la tecnología no es un simple adorno en el escenario, sino el vehículo esencial de la experiencia sensorial.

La llegada de este espectáculo a Bogotá marca un hito en la agenda cultural del país. Supone una invitación directa para que el público colombiano descubra la música de baile desde una perspectiva completamente nueva, donde las narrativas visuales futuristas logran transformar la pista de baile en una obra de arte multidimensional.

De Coachella al mundo: Una trayectoria de dimensiones épicas

El espectáculo «ÆDEN» tuvo su esperado estreno mundial a principios de este año durante la edición 2026 del prestigioso festival de Coachella, en California. Ante decenas de miles de asistentes, Anyma abrió un nuevo capítulo en su universo creativo, llevando su ya reconocida exploración audiovisual a una escala sin precedentes. Actualmente, el show se encuentra de gira por Asia, Australia, Europa y Norteamérica, logrando romper récords históricos, como su reciente presentación en Shanghái, que se consolidó como el espectáculo de música electrónica de un artista principal más grande en la historia de China.

El éxito de Anyma no es producto del azar. Matteo Milleri ha construido una identidad visual y sonora distintiva que lo ha llevado a conquistar los escenarios más imponentes del planeta. En 2024, hizo historia al convertirse en el primer artista de música electrónica en protagonizar una residencia en el revolucionario recinto inmersivo Sphere, en Las Vegas. Su ópera cibernética Afterlife Presents Anyma “The End of Genesys” logró reunir a 200.000 asistentes a lo largo de 12 fechas agotadas.

Posteriormente, en 2025, Anyma deslumbró al mundo con Quantum Genesys, una presentación de dos partes frente a las milenarias Pirámides de Giza, en Egipto. Estos hitos demuestran el asombroso alcance internacional de un proyecto que no conoce límites a la hora de combinar arquitectura, espectacularidad y música.

Ese mismo año, su impacto en la cultura pop y electrónica se multiplicó: realizó una residencia de verano en [UNVRS] en Ibiza, encabezó gigantes de la industria como Ultra Miami, Sziget Festival y el Campeonato Mundial de League of Legends en China, donde además asumió la dirección creativa. Su talento multidisciplinario lo ha llevado a colaborar con estrellas globales de la talla de LISA (BLACKPINK), The Weeknd (para quien dirigió visualmente su concierto en São Paulo en 2024), Grimes, FKA twigs, Ellie Goulding, Joji y Sevdaliza, además de crear la banda sonora para el desfile de Vetements en la Semana de la Moda de París.

Una nueva era musical: ÆDEN Records

Tras culminar en 2025 su aclamada trilogía de álbumes (Genesys, Genesys II y The End of Genesys), Anyma ha continuado su expansión artística. Apenas en agosto de este año, el italiano lanzó su propio sello discográfico, ÆDEN Records, inaugurándolo con la compilación ÆDEN: Digital Renaissance Vol. I, un trabajo fuertemente inspirado en la cultura de club contemporánea.

Detalles de boletería y preventa

Para garantizar que los seguidores más fieles aseguren su lugar en esta experiencia irrepetible, la organización ha anunciado que a partir de hoy, jueves 15 de octubre de 2026, queda habilitado el proceso de prerregistro. Los fanáticos que completen este paso indispensable tendrán acceso exclusivo a la preventa.

Apertura de preventa para fans: Jueves 22 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m. (hora de Colombia).

Venta general: Viernes 23 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m. (hora de Colombia).

Plataforma de compra: Todas las entradas estarán disponibles de manera exclusiva a través del portal de TuBoleta.

Restricciones: El evento es exclusivo para mayores de 18 años.

El 30 de enero de 2027, el Parque Simón Bolívar no solo será testigo de un concierto, sino del momento en que Bogotá cruzará el umbral hacia el futuro del entretenimiento en vivo de la mano de Anyma y su extraordinario mundo de «ÆDEN».