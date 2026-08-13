Resumen: Perro abandonado en Yolombó fue rescatado por policías. Estaba desnutrido al borde de una vía y ahora vive y trabaja con ellos en la estación.

Estaba en ‘huesitos’ y sin esperanza: así luce hoy el perro rescatado por policías en Yolombó, Antioquia

Un perro que fue dejado a su suerte en una vía del municipio de Yolombó fue adoptado por los mismos uniformados que lo encontraron agonizando y hoy hace parte de la Estación de Policía.

El hallazgo se dio durante un patrullaje de rutina. Los uniformados se encontraron con un canino en condiciones críticas: con signos evidentes de desnutrición, deshidratado y sin poder ponerse en pie.

Según el reporte policial, el animal llevaba varios días a la intemperie, sin alimento ni atención.

Lejos de continuar con el recorrido, los policías lo subieron a la patrulla y lo trasladaron a la estación. Allí inició su proceso de recuperación. El primer paso fue conseguir valoración veterinaria, medicamentos y comida. El segundo, y el más importante, fue darle el trato que nunca había recibido.

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Durante semanas, los integrantes de la Estación de Yolombó se turnaron para alimentarlo, bañarlo y curarle las lesiones en la piel. El animal, que al principio era temeroso, empezó a ganar peso, a mover la cola y a seguir a los uniformados en cada turno.

Hoy ese perro que nadie quería es el integrante más querido del comando.

Para la institución, este rescate demuestra que la función de la Policía va más allá de los operativos. Mientras muchos pasan de largo frente a un caso de abandono, los uniformados de Yolombó decidieron no ser indiferentes.

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