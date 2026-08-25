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Resumen: Cuatro perros y cinco gatos fueron retirados de una vivienda en el barrio La Gloria, en San Cristóbal, tras una denuncia ciudadana sobre sus condiciones de vida. Durante la inspección, los animales presentaban aparentes signos de desnutrición, dermatitis y alopecia, además de permanecer a la intemperie y contar con condiciones inadecuadas de higiene. Los nueve quedaron bajo el cuidado del IDPYBA mientras las autoridades reiteraron el llamado a denunciar posibles casos de maltrato animal.

¡Triste hallazgo! Rescatan a cuatro perros y cinco gatos que vivían en pésimas condiciones en Bogotá

Nueve animales de compañía fueron retirados de una vivienda ubicada en el barrio La Gloria, en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, luego de que se conociera una denuncia sobre las condiciones en las que permanecían los ejemplares.

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, con el acompañamiento de funcionarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). La intervención se originó a partir de información publicada en redes sociales, donde se advertía sobre la situación de los animales.

Una vez en el inmueble, las autoridades realizaron una verificación con médicos veterinarios del IDPYBA. Allí encontraron cuatro perros y cinco gatos, cuyos espacios de permanencia presentaban condiciones que no cumplían con las condiciones adecuadas de higiene y salubridad, según la valoración realizada durante el procedimiento.

Los animales presentaban diferentes afectaciones

Durante la inspección también se identificaron aparentes signos de desnutrición, además de enfermedades como dermatitis y alopecia entre los animales encontrados.

Las condiciones del lugar fueron otro de los aspectos revisados por los funcionarios. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en la vivienda no había areneros destinados para los gatos y los animales permanecían a la intemperie.

Además, se estableció que los nueve ejemplares contaban únicamente con una cama para su permanencia.

Tras la valoración del inmueble y de los animales, el concepto emitido fue desfavorable. Como consecuencia, se realizó la aprehensión preventiva de los nueve animales, que fueron retirados del lugar y quedaron bajo protección y cuidado del IDPYBA.

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Denuncia ciudadana permitió activar el procedimiento

El caso se conoció inicialmente a través de redes sociales, donde ciudadanos alertaron sobre las condiciones en las que se encontraban los perros y gatos.

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La información permitió que las autoridades coordinaran la visita al inmueble y realizaran la inspección correspondiente con personal especializado en protección y bienestar animal.

La intervención contó con la participación de la Policía Nacional y funcionarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, quienes verificaron las condiciones de los ejemplares antes de proceder con su retiro preventivo.

Por ahora, los nueve animales permanecen bajo el cuidado del IDPYBA, entidad que asumió su protección después de la intervención realizada en la vivienda del barrio La Gloria.

La Policía de Bogotá (@PoliciaBogota), a través de la seccional de Carabineros y Protección Ambiental, y en articulación con el IDPYBA (@AnimalesBOG), rescataron en el barrio La Gloria, localidad de San Cristóbal, cuatro perros y cinco gatos que se encontraban en condiciones… pic.twitter.com/kZdjNZDjt9 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) August 25, 2026

Autoridades piden denunciar casos de maltrato animal

La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad reiteraron la importancia de informar oportunamente sobre situaciones que puedan representar riesgos para los animales.

Las autoridades recordaron que los ciudadanos pueden reportar posibles casos de maltrato o situaciones que requieran atención mediante la Línea de Emergencias 123, con el propósito de facilitar la intervención de los organismos correspondientes.

En este caso, la alerta difundida por ciudadanos permitió activar el procedimiento que terminó con el retiro preventivo de los nueve animales y su traslado bajo la protección del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.