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Resumen: El traslado de presos de Barranquilla a Bogotá incluye a 20 internos señalados de pertenecer a Los Costeños y Los Pepes. Serán distribuidos en diferentes cárceles.

De La Espriella ordenó el traslado a Bogotá de 20 presos señalados de integrar Los Costeños y Los Pepes

El traslado de presos de Barranquilla a Bogotá fue ordenado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, como parte de una estrategia para reforzar el control sobre personas privadas de la libertad que, según el Gobierno, podrían continuar coordinando actividades criminales desde los lugares de reclusión.

La medida contempla a 20 internos que permanecían en diferentes sitios de Barranquilla. De ese grupo, 10 estaban en estaciones de Policía y los otros 10 se encontraban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de la ciudad.

De acuerdo con el mandatario, el traslado de presos se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y con acompañamiento de la Fuerza Pública. El objetivo es prevenir posibles fugas, rescates o atentados durante el desplazamiento hacia la capital del país.

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Entre los internos incluidos en la operación aparecen personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales como Los Costeños y Los Pepes.

En el listado divulgado por el presidente figuran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’; y Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’.

El Gobierno informó que los 20 internos no permanecerán necesariamente en un mismo establecimiento una vez lleguen a Bogotá. Durante los 15 días siguientes serán distribuidos en diferentes centros penitenciarios del país, según las determinaciones de seguridad que adopte el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

La decisión se conoce un día después de que De la Espriella anunciara una estrategia de seguridad para Barranquilla, que contempla el fortalecimiento de las acciones contra el crimen organizado y la extorsión.

Este traslado de presos se suma a otras operaciones penitenciarias adelantadas durante agosto. Según cifras del Inpec citadas por medios nacionales, 403 internos fueron trasladados a distintos establecimientos del país durante los primeros días del mes.

El presidente aseguró que la orden busca impedir que desde las cárceles se continúen coordinando extorsiones, amenazas u otras actividades delictivas.

Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla.… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 25, 2026

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