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Resumen: La Administración Municipal de Venecia realizó el desmonte preventivo de parte del frontón de la iglesia San José, ubicada en el Parque Principal, debido a afectaciones en la estructura. Las labores buscan reducir riesgos para la comunidad, comerciantes y visitantes, mientras las autoridades pidieron respetar las zonas restringidas durante la intervención.

¡Triste escena en Venecia! Desmontan parte de la fachada de la iglesia San José

Los habitantes de Venecia, Antioquia, presenciaron este sábado 26 de septiembre una intervención en la fachada del templo parroquial San José, ubicado en el Parque Principal del municipio.

Durante la mañana se adelantó el desmonte de parte del frontón de la iglesia, una estructura que forma parte de la fachada principal del templo y que, de acuerdo con la información entregada por la Administración Municipal, presentaba afectaciones que llevaron a tomar medidas preventivas.

La intervención generó tristeza entre habitantes del municipio, quienes compartieron imágenes y videos del momento en que se realizaban los trabajos sobre la estructura de la iglesia.

Una intervención para prevenir riesgos

La Administración Municipal de Venecia, encabezada por la alcaldesa Natalia Orozco Loaiza, informó que las labores correspondieron a un desmonte focalizado y no a la demolición completa del templo.

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El procedimiento se concentró específicamente en el frontón de la fachada, con el propósito de prevenir posibles riesgos y proteger a las personas que permanecen o transitan por los alrededores del Parque Principal.

Según el comunicado oficial, la medida buscó garantizar la seguridad de la comunidad, los comerciantes y los visitantes que frecuentan este sector del municipio.

Los trabajos fueron desarrollados en el marco de las acciones de Prevención y Gestión del Riesgo de Desastres de Venecia.

Pidieron respetar las zonas delimitadas

Mientras se adelantaban las labores, las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener distancia de los espacios intervenidos y respetar los cerramientos instalados alrededor del área de trabajo.

También solicitaron evitar el ingreso a las zonas restringidas y seguir las indicaciones entregadas por el personal encargado del procedimiento.

La intervención se concentró así en una parte específica de la fachada del templo San José, mientras las autoridades desarrollaban las acciones preventivas correspondientes.

Para los habitantes de Venecia, el desmonte representó una escena que llamó especialmente la atención, debido a la presencia de la iglesia en el Parque Principal y al registro en video de los trabajos realizados durante la jornada.

Las imágenes difundidas por residentes muestran el momento en que era retirada parte de la estructura de la fachada, en una intervención que se realizó con el objetivo de reducir riesgos para quienes se encuentran en este punto del municipio.