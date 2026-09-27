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Resumen: Tres personas fueron capturadas tras el hurto a una vivienda en el barrio Chinguí de Envigado. El seguimiento mediante cámaras y un Plan Candado permitió interceptarlas cuando se movilizaban en dos motocicletas. Durante el procedimiento fueron recuperados dinero en efectivo, un computador portátil y una consola de videojuegos, además de incautar celulares y piezas de oro. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía.

¡Las cámaras los delataron! Capturan a tres sujetos tras robar una vivienda en Envigado

Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron capturadas luego de ser señaladas de participar en el hurto de una vivienda en el barrio Chinguí, Envigado.

El procedimiento comenzó después de que se conociera el robo y se activara la respuesta de las autoridades. La denuncia ciudadana permitió poner en marcha un Plan Candado metropolitano, con el que se inició el seguimiento de los sospechosos.

A partir de ese momento, los operadores de la Central de Monitoreo realizaron el seguimiento de los movimientos relacionados con el hecho y lograron identificar dos motocicletas que estarían siendo utilizadas durante la huida.

El seguimiento permitió ubicar a los sospechosos

El monitoreo se realizó en coordinación con Medellín, lo que permitió mantener la trazabilidad de los vehículos mientras avanzaba el operativo. Con esta información, las autoridades consiguieron interceptar a las tres personas señaladas de estar involucradas en el hurto.

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Durante el procedimiento también fueron recuperadas las pertenencias que habían sido reportadas como hurtadas, incluido dinero en efectivo.

El resultado de la operación dejó tres personas capturadas, correspondientes a dos hombres y una mujer, quienes posteriormente fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Esto fue recuperado e incautado

Además de las capturas, el procedimiento permitió recuperar diferentes elementos y asegurar otros objetos que quedaron bajo custodia de las autoridades.

Entre lo recuperado se encuentran un computador portátil, una consola de videojuegos y dinero en efectivo. También fueron inmovilizadas las dos motocicletas relacionadas con el desplazamiento de los sospechosos.

A esto se sumó la incautación de tres teléfonos celulares y varias piezas de oro.

De esta manera, el procedimiento terminó con tres personas a disposición de la Fiscalía y con la recuperación de los elementos reportados tras el hurto a la residencia del barrio Chinguí.