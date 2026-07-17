¡Triste despedida! Murió Mary Jo Campbell, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian

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Resumen: Mary Jo Campbell, madre de Kris Jenner y abuela de las Kardashian-Jenner, murió a los 91 años, según confirmó su familia. La noticia fue dada a conocer por la empresaria a través de un emotivo mensaje en el que recordó a su madre como el corazón de la familia y agradeció las enseñanzas, el amor y el apoyo que le brindó durante toda su vida. Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento, que ha generado numerosas muestras de solidaridad y condolencias en redes sociales.

La familia Kardashian-Jenner atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia tras el fallecimiento de Mary Jo Campbell, conocida cariñosamente como «MJ», madre de Kris Jenner y abuela de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie. La noticia fue confirmada por la propia Kris Jenner a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida.

Mary Jo falleció el 16 de julio, pocos días antes de cumplir 92 años. Hasta el momento, la familia no ha informado oficialmente la causa de su muerte.

Además de ser la matriarca del clan, MJ se convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores gracias a sus apariciones en el reality Keeping Up with the Kardashians, donde se ganó el cariño del público por su cercanía con sus hijas, nietos y bisnietos.

Según relataron distintos medios internacionales, entre ellos ¡Hola! y El Universal, Mary Jo dejó una huella importante dentro de la familia, no solo por su papel como madre y abuela, sino también por las enseñanzas que transmitió durante toda su vida.

Kris Jenner le dedicó un emotivo mensaje

A través de Instagram, Kris Jenner expresó el profundo dolor que le dejó la partida de su madre y recordó el lugar que ocupaba dentro de la familia.

«No hay palabras que puedan expresar lo que ha significado para mí ni el dolor que supone tener que decir adiós», escribió la empresaria al iniciar su homenaje.

En su publicación, también aseguró que MJ fue quien le enseñó el verdadero valor de la familia, el amor incondicional y la importancia de disfrutar cada momento con los seres queridos.

Más adelante, Kris agradeció el apoyo y las enseñanzas que recibió durante toda su vida.

«Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, cada consejo sabio que compartiste y cada momento en el que nos quisiste tan plenamente», expresó.

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De acuerdo con lo publicado por la empresaria, el legado de Mary Jo seguirá presente en cada integrante de la familia y en las tradiciones que construyeron juntos a lo largo de los años.

Una vida marcada por la resiliencia

Como recuerdan ¡Hola! y El Universal, Mary Jo Campbell nació en Arkansas y, antes de dedicarse por completo a su familia, trabajó como diseñadora. A lo largo de su vida estuvo casada en tres ocasiones y también enfrentó importantes desafíos de salud.

La matriarca logró superar dos diagnósticos de cáncer, uno de mama y otro de colon, episodios que fortalecieron la imagen de resiliencia que transmitía a sus familiares.

Tras superar esas etapas, continuó disfrutando de una vida cercana a sus hijos, nietos y bisnietos, además de acompañar en varias oportunidades a la familia durante las grabaciones de sus programas de televisión.

Su despedida conmovió a seguidores y celebridades

El mensaje publicado por Kris Jenner generó una inmediata reacción entre seguidores y figuras del entretenimiento, quienes enviaron mensajes de apoyo a la familia Kardashian-Jenner en medio del duelo.

La empresaria cerró su homenaje asegurando que el recuerdo de su madre permanecerá para siempre en su vida y en la de toda su familia.

«Mi corazón está roto en un millón de pedazos… gracias por darme la mejor infancia… Te querré para siempre, mamá», concluyó Kris Jenner en su despedida.