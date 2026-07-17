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Resumen: El concierto de Rosalía en Bogotá dejó un momento inolvidable cuando la cantante aceptó revelar el sexo del bebé de una fan embarazada frente a miles de asistentes. Tras compartir con ella sobre el escenario, anunció que espera una niña, desatando la emoción del público y convirtiendo la escena en uno de los momentos más virales y comentados de la noche.

¡Momento inolvidable! Rosalía detiene su concierto en Bogotá para revelar el género del bebé de una fan

El primer concierto de Rosalía en Bogotá dejó mucho más que música. En medio de su presentación en el Movistar Arena, la cantante española protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al ayudar a una de sus seguidoras a descubrir el sexo del bebé que espera. La escena quedó registrada en varios videos y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo ocurrió durante un espacio de interacción con el público. Mientras recorría el escenario, la artista se fijó en una pancarta sostenida por una fan identificada como Isabela, quien le hizo una petición muy especial: abrir un sobre sellado con el resultado de un examen médico y revelar, frente a miles de personas, si esperaba un niño o una niña.

Antes de aceptar, Rosalía quiso asegurarse de que la futura mamá estuviera completamente convencida de compartir un momento tan íntimo ante el público.

“¿Pero tú estás segura?… Que me pone los pelos de punta. ¿De verdad que sí? Atención… ¿cómo te llamas?… ¿Isabela?… Isabela, ¿tú estás segura de hacer esto? ¿De verdad? Estoy nerviosa y yo no soy la que lo va a tener”, expresó entre risas, mientras el público respondía con aplausos y gritos de emoción.

El Movistar Arena vivió la emoción junto a Isabela

Con el sobre todavía cerrado, la intérprete aprovechó para conversar con la joven y conocer un poco más de su historia antes de descubrir el resultado.

“Vale, Isabela, pues lo abro así a lo loco… Ay, espérate. ¿De cuánto estás?… ¿Cinco meses? Felicidades, muchas felicidades. Ahora bien, antes de abrirlo… Es que esto es muy fuerte, nunca me ha pasado, yo nunca he revelado nada de esto. A ver si lo hago bien. Pero Isabela, ¿tú qué crees que va a ser?”, preguntó.

Mientras tanto, los asistentes comenzaron a corear: «¡Que lo abra, que lo abra!», aumentando la expectativa en el recinto.

Poco después, el público pidió que Isabela subiera al escenario para vivir el momento junto a la cantante. Rosalía aceptó y la ayudó a llegar hasta la tarima, donde ambas continuaron conversando.

“Qué maja Isabela, por favor, un aplauso para Isabela. ¿Hay alguien que lo sepa ya, que haya visto el resultado?”, preguntó.

Al saber que nadie conocía aún el resultado, la artista quiso averiguar si había alguien más pendiente de esa noticia.

“¿Hay alguien más que le concierna esto?”, dijo.

La respuesta sorprendió tanto a Rosalía como a los asistentes.

“No hay papá a la vista”, respondió Isabela.

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Ante esa situación, la cantante reaccionó con naturalidad y respondió:

“Pues bueno… aquí estamos Isabela y yo”.

El anuncio desató una ovación

Antes de abrir el sobre, Rosalía bromeó con el documento médico para aumentar el suspenso. Segundos después llegó el anuncio que todo el Movistar Arena esperaba.

“¡Va a ser niña!”, exclamó.

La noticia provocó una ovación inmediata. Isabela rompió en llanto y abrazó a la artista mientras el público celebraba el emotivo instante.

Rosalía también quiso dedicarle unas palabras a la futura mamá y a la bebé.

“¡Qué ilusión! Felicidades para ti, Isabela, para la futura bebé. La siguiente canción, que se llama Sauvignon Blanc, te la dedico. A tu lado mi futuro será dorado. ¡Ella lo tiene aquí en la tripita!”, expresó mientras señalaba el vientre de la joven.

Un instante que rápidamente se hizo viral

Los videos del momento comenzaron a circular pocas horas después en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios destacaron el gesto de la cantante con una de sus seguidoras.

La revelación de género se convirtió en uno de los momentos más recordados del primer concierto de Rosalía en Bogotá y en un recuerdo inolvidable para Isabela, quien descubrió que espera una niña junto a una de sus artistas favoritas y frente a miles de personas.