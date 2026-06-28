Resumen: La tragedia que dejaron los terremotos en Venezuela cobró una de sus historias más dolorosas con la confirmación del fallecimiento de la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, cuyos cuerpos fueron hallados tras 74 horas de búsqueda entre los escombros. Durante ese tiempo, el jugador participó activamente en las labores de rescate y pidió ayuda a través de sus redes sociales, mientras su club expresó públicamente sus condolencias.

¡Triste desenlace! Hallan sin vida a la esposa y los dos hijos del futbolista Lucas Trejo tras 74 horas de búsqueda

La tragedia provocada por los fuertes terremotos registrados en Venezuela sigue dejando historias profundamente dolorosas. Una de las más conmovedoras es la del futbolista argentino Lucas Trejo, quien recibió la confirmación del fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, luego de más de tres días de intensas labores de búsqueda.

El defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira permaneció durante 74 horas aferrado a la esperanza de encontrar con vida a su familia, desaparecida tras el colapso del edificio donde residían, en el sector de Playa Grande, una de las zonas más afectadas por los sismos que golpearon al país.

La noticia fue confirmada por personas que participaron en las labores de rescate y posteriormente por el propio club del futbolista, poniendo fin a una búsqueda que mantuvo en vilo tanto a Venezuela como a Argentina.

Una búsqueda marcada por la esperanza y la desesperación

La emergencia sorprendió a Lucas Trejo mientras se encontraba en Caracas junto a su equipo, concentrado para disputar un compromiso correspondiente a la copa local. Mientras él estaba lejos de casa, su esposa y sus hijos habían regresado al apartamento familiar pocas horas antes de que ocurriera el derrumbe del complejo residencial donde vivían.

Al conocer la magnitud de la tragedia, el jugador se desplazó inmediatamente hasta La Guaira y se unió personalmente a las labores de rescate. Durante varios días trabajó junto a organismos de emergencia, voluntarios, vecinos y compañeros de equipo removiendo escombros con la esperanza de localizar a sus seres queridos.

En medio de la incertidumbre, el futbolista recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda y solicitar apoyo en la búsqueda.

«Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor».

Con el paso de las horas, las tareas de rescate continuaron en condiciones complejas mientras cientos de familias esperaban noticias de sus familiares desaparecidos.

Posteriormente, Trejo volvió a agradecer el respaldo recibido y pidió que no dejaran de acompañarlo en medio de la incertidumbre.

«Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor, no dejen de orar con ellos».

El hallazgo fue confirmado por el club y personas que participaron en el rescate

Después de 74 horas de trabajo ininterrumpido, los organismos de rescate localizaron los cuerpos sin vida de Yanina Maranella y de los pequeños Aarón y Ainhoa entre los restos del edificio.

Uno de los primeros en comunicar el desenlace fue el futbolista Edson Tortolero, quien también participó en las labores de búsqueda.

«Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida».

Poco después, el Club Sport Marítimo de La Guaira emitió un comunicado expresando sus condolencias y solicitando respeto para el jugador y su familia durante este momento.

«Nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo, por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo».

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En el mismo mensaje, la institución confirmó que «luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida».

Venezuela era el país donde había construido su vida

Lucas Trejo, de 38 años, nació en Córdoba (Argentina) y desarrolló buena parte de su carrera profesional fuera de su país. A lo largo de los años pasó por equipos de España, México y otros destinos internacionales, hasta establecerse en Venezuela, donde encontró estabilidad deportiva y personal.

En varias oportunidades manifestó públicamente el cariño que sentía por el país.

«El mejor lugar donde me sentí fue acá en Venezuela. El trato que nos ha dado la dirigencia es impresionante».

También había expresado que su vínculo con territorio venezolano iba mucho más allá del fútbol.

«Soy muy feliz en Venezuela. Nunca en otro país del mundo fui tan feliz como hoy lo soy acá. Este país marcó mi vida y siempre voy a ser muy agradecido con Venezuela».

Hoy, esas palabras adquieren un significado aún más profundo tras la pérdida de su familia en una de las tragedias más devastadoras que ha enfrentado el país en los últimos años.

El fallecimiento de Yanina Maranella y de los dos hijos del futbolista se suma a las miles de víctimas que han dejado los terremotos registrados en Venezuela, una emergencia que continúa movilizando a organismos de socorro mientras avanzan las labores de rescate y atención a los damnificados.