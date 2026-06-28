Resumen: Carlos 'El Pibe' Valderrama criticó con dureza la anulación del gol de Dávinson Sánchez en el empate entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026, al considerar que la decisión del VAR perjudicó a la Selección. El histórico exfutbolista aseguró que la Tricolor hizo méritos para ganar el partido, destacó el rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo y expresó su inconformidad con el arbitraje, generando una nueva polémica alrededor del uso de la tecnología en el torneo.

“Si ya tienen al campeón, digan y no jugamos más”: El ‘Pibe’ Valderrama estalló tras el gol anulado a Colombia

Tras el empate sin goles entre la Selección Colombia y Portugal en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Carlos «El Pibe» Valderrama. El histórico capitán de la Tricolor cuestionó con dureza la decisión arbitral que anuló el gol de Dávinson Sánchez y aseguró que el equipo colombiano fue perjudicado.

Colombia terminó como líder del Grupo K con siete puntos, luego de sumar dos victorias y un empate. Sin embargo, el compromiso disputado en el Hard Rock Stadium de Miami dejó una gran polémica por la acción ocurrida en los minutos finales, cuando Dávinson Sánchez envió el balón al fondo de la red tras un centro de Juan Fernando Quintero.

Aunque la celebración invadió a los jugadores y a la afición colombiana, la anotación fue invalidada por fuera de lugar. Posteriormente, el VAR revisó la jugada y confirmó la decisión arbitral al determinar una posición adelantada milimétrica.

¿ERA OFFSIDE? Gol de Colombia tras un cabezazo de Davinson Sánchez, pero el VAR ratificó el fuera de juego.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ipDxZUPwVp — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

El Pibe cuestionó la decisión del VAR

Luego del compromiso, Valderrama publicó un video en sus redes sociales en el que hizo un balance positivo del rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo, aunque dejó claro que no comparte la determinación tomada por el cuerpo arbitral.

«Los vi bien, tenemos equipo y una buena Selección… Nos falta el gol, creamos muchas ocasiones y nos la comemos o el arquero sale bravo. Hay ocasiones que desperdiciamos, pero el equipo jugó bien, hasta Camilo (Vargas) porque nos salvó en dos jugadas del primer tiempo. El equipo completo jugó bien. Me sorprendieron los cambios y me gustaron. Mereció ganar Colombia», afirmó.

Sin embargo, su tono cambió al referirse a la acción protagonizada por Dávinson Sánchez. El exfutbolista manifestó su desacuerdo con la intervención del VAR y aseguró que, desde su punto de vista, la anotación era válida.

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«El que no sabe de esto, ve el gol y es legítimo. Yo me preocupo con esto que pasó con Colombia y el gol de Dávinson. Todos ya sabemos quién va a ser el campeón. Marcamos un gol legítimo y nos lo quitan. Estoy emputado porque nos robaron el partido, porque el gol de Dávinson es gol y la falta que le hicieron a Luis Suárez es penal, pero no repitieron eso. Así es muy jodido. Si ya tienen al campeón, que digan y no jugamos más», expresó.

Insistió en que Colombia fue perjudicada

El histórico ’10’ de la Selección Colombia mantuvo sus críticas hacia la decisión arbitral y reiteró que, en su criterio, el equipo nacional fue afectado por la anulación del tanto.

«Eso ya es muy descarado como nos quitan el gol de Dávinson. Así no se puede y hay que hablarlo, hay que decirlo, porque no se puede hacer una injusticia así, siempre pasa lo mismo. Yo tenía rato que no veía un robo de esa manera, de frente. Eso es gol en todas las partes del mundo, con reglas, con VAR, sin VAR. No puede ser posible», afirmó.

También insistió en que espera que el desarrollo del torneo se defina únicamente por el desempeño deportivo de las selecciones.

«Hasta cuándo esas injusticias con nosotros. Tenemos técnico y jugadores, pero ya empezaron a joder. Sean serios, hermano. Esto es un deporte y que gane el mejor en la cancha. Ya está bueno de tanta vaina. Que gane el mejor, pero que lo dejen ganar. Felicitaciones muchachos que el fútbol se juega así», concluyó.

Mientras las declaraciones del excapitán generaron un amplio debate entre aficionados y analistas, Colombia cerró la primera fase como líder de su grupo y ya concentra su preparación para afrontar la siguiente ronda del Mundial 2026.

Cabe recordar que para esta Copa del Mundo la FIFA implementó el sistema de fuera de juego semiautomático, una tecnología que utiliza cámaras de alta precisión, un chip incorporado en el balón e inteligencia artificial para detectar la posición de los futbolistas y el momento exacto del pase. No obstante, la decisión final continúa dependiendo del criterio del equipo arbitral tras la revisión de cada jugada.