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Resumen: Un triple homicidio en Cali dejó tres personas asesinadas en el barrio Alto Nápoles. Las autoridades investigan el ataque y buscan establecer quiénes fueron los responsables.

¡Entraron disparando! Triple homicidio sacudió un barrio del sur de Cali

Un triple homicidio en Cali se registró el pasado 6 de septiembre en un establecimiento comercial del barrio Alto Nápoles, en el sur de la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información conocida, varios sujetos ingresaron al establecimiento donde se encontraban las víctimas y abrieron fuego. Después del ataque, los responsables huyeron.

Las víctimas fueron identificadas como Yoni Esteban, de 32 años; Cristhian Andrés, de 29, y Ana Julieth, de 31 años. Hasta el momento no se han informado capturas ni se han establecido públicamente las circunstancias que habrían motivado el crimen.

El triple homicidio en Cali fue incluido por Indepaz en su registro como el hecho número 89 de este tipo reportado en Colombia durante 2026.

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El caso quedó bajo jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional. Las autoridades deberán determinar quiénes participaron en el ataque, establecer el móvil y verificar si existe alguna relación con disputas entre organizaciones criminales.

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