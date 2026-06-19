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Resumen: Incendio en Itagüí fue controlado por Bomberos Itagüí tras emergencia en el centro del municipio. No hubo lesionados y se evacuaron 175 trabajadores.

Bomberos logran controlar incendio en el centro de Itagüí y evacúan a trabajadores

El incendio en Itagüí registrado en la mañana de este viernes fue controlado oportunamente gracias a la rápida intervención de los organismos de emergencia, evitando que la situación pasara a mayores en el sector centro del municipio.

El incendio en Itagüí se presentó en un lote cercano a una unidad residencial, generando alarma entre habitantes del barrio Fátima.

La emergencia obligó a la evacuación preventiva de cerca de 175 trabajadores que se encontraban en edificaciones cercanas al punto del incendio.

Las autoridades activaron los protocolos de seguridad mientras el incendio en Itagüí avanzaba en un terreno abierto, con riesgo de propagación hacia estructuras aledañas.

El Cuerpo de Bomberos de Itagüí, adscrito a Bomberos Itagüí, logró controlar las llamas tras una respuesta coordinada, evitando personas lesionadas y reduciendo el impacto de la conflagración. La intervención permitió estabilizar el incendio en Itagüí en pocos minutos y contener su expansión.

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Posteriormente, los equipos de emergencia iniciaron labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar reactivaciones del fuego.

Las causas del incendio en Itagüí continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes, mientras se mantiene la recomendación de evitar la zona afectada.

Las autoridades municipales destacaron la coordinación entre los organismos de socorro y reiteraron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones estructurales de gravedad. La situación ya se encuentra bajo control total, aunque se mantiene vigilancia preventiva en el área afectada.

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