Resumen: Trillizas de Cali: hallan sin vida a Isabella Saavedra, la última que faltaba tras colapso del edificio María Alvira. Solo Ana María sobrevivió al terremoto de 7,4.

¡Familia completa bajo los escombros! Solo una de las trillizas sobrevivió en Cali

En la noche de pasado 13 de agosto, las autoridades en Cali confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Isabella, la última integrante de la familia de trillizas y sus dos padres que quedaba por encontrar tras el colapso del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua.

La historia de las trillizas ha conmocionado a la ciudad, debido a que los cinco integrantes de la familia quedaron atrapados bajo los escombros en medio del terremoto de magnitud 7,4 registrado en la mañana del 10 de agosto, que solo en Cali deja 104 personas muertas y al menos 115 desaparecidas, según el último reporte oficial.

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El mismo día de la emergencia, los cuerpos de socorro encontraron con vida a Ana María, una de las trillizas, lo que dio esperanza a su familia de que más miembros pudieran ser rescatados en similares circunstancias.

Sin embargo, en la noche del martes 11 de agosto se confirmó el hallazgo del cuerpo de Sofía, mientras que en la madrugada del miércoles fueron encontrados los cuerpos de los padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo.

En la tarde del jueves fue hallada la última de las hermanas, Isabella, con lo que se cierra la búsqueda de esta familia que quedó atrapada en el edificio María Alvira.

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La única sobreviviente de las trillizas

Sobre Ana María, la única sobreviviente de las trillizas, se conoce que fue ingresada a un centro asistencial de la ciudad, donde fue intervenida quirúrgicamente por una lesión en su pelvis de la que ahora se recupera.

Balance en Cali tras el terremoto

De acuerdo con el último reporte de la alcaldía de Cali, en la ciudad se han contabilizado 104 personas fallecidas, 115 desaparecidas y 1.401 heridas. A esto se suman 46 edificaciones colapsadas, 1.400 con daños estructurales y 373 edificios con orden de evacuación.

Las labores de los cuerpos de socorro se mantienen activas en nueve puntos de búsqueda y rescate de sobrevivientes.

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