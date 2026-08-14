Resumen: Colegios de Medellín: 419 de 421 sedes operan con normalidad tras terremoto. 250 reportaron afectaciones menores y 3 tienen espacios inhabilitados preventivamente.

¡Atención padres! Así están los colegios de Medellín tras el terremoto que sacudió al país

Los colegios de Medellín cuentan con acompañamiento para garantizar el bienestar de sus comunidades tras el terremoto registrado en el país. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Educación, mantiene el seguimiento a los establecimientos oficiales para verificar las condiciones de sus espacios y priorizar la seguridad de estudiantes y docentes.

De las 421 sedes educativas oficiales que tiene la ciudad, 419 mantienen la prestación del servicio con normalidad. Es decir, el 99,5% de los colegios públicos de Medellín continúan operando luego del sismo, según el balance entregado por la alcaldía.

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Actualmente, 250 de esas sedes han reportado algún tipo de afectación, en su mayoría menor y sin impactar su funcionamiento. Se trata de fisuras superficiales, desprendimiento de pañete y afectaciones en cielos rasos que no comprometen la estructura ni obligan al cierre de las instituciones educativas.

Visitas técnicas a instituciones educativas

Como parte del plan de atención, el equipo de infraestructura educativa ya está realizando visitas técnicas a los planteles que reportaron daños. El objetivo es verificar en terreno cada caso, evaluar el nivel de afectación y definir las intervenciones necesarias.

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Además, se hace seguimiento especial a tres sedes que mantienen espacios inhabilitados de manera preventiva mientras se adelantan revisiones técnicas puntuales. Estos cierres parciales no implican el cierre total del colegio, sino de aulas o zonas específicas por precaución.

La Secretaría de Educación recordó que si una institución educativa identifica alguna situación relacionada con las condiciones de su infraestructura, puede reportarla a través de los jefes de núcleo, quienes canalizarán la información para activar el acompañamiento correspondiente y programar la visita del equipo técnico.

Las autoridades reiteraron que el bienestar de las comunidades es la prioridad y que los colegios seguirán bajo monitoreo permanente tras el terremoto.

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