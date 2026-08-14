¡Atención padres! Así están los colegios de Medellín tras el terremoto que sacudió al país

Resumen: Colegios de Medellín: 419 de 421 sedes operan con normalidad tras terremoto. 250 reportaron afectaciones menores y 3 tienen espacios inhabilitados preventivamente.
Los colegios de Medellín cuentan con acompañamiento para garantizar el bienestar de sus comunidades tras el terremoto registrado en el país. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Educación, mantiene el seguimiento a los establecimientos oficiales para verificar las condiciones de sus espacios y priorizar la seguridad de estudiantes y docentes.
De las 421 sedes educativas oficiales que tiene la ciudad, 419 mantienen la prestación del servicio con normalidad. Es decir, el 99,5% de los colegios públicos de Medellín continúan operando luego del sismo, según el balance entregado por la alcaldía.
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Actualmente, 250 de esas sedes han reportado algún tipo de afectación, en su mayoría menor y sin impactar su funcionamiento. Se trata de fisuras superficiales, desprendimiento de pañete y afectaciones en cielos rasos que no comprometen la estructura ni obligan al cierre de las instituciones educativas.
Visitas técnicas a instituciones educativas
Como parte del plan de atención, el equipo de infraestructura educativa ya está realizando visitas técnicas a los planteles que reportaron daños. El objetivo es verificar en terreno cada caso, evaluar el nivel de afectación y definir las intervenciones necesarias.
Además, se hace seguimiento especial a tres sedes que mantienen espacios inhabilitados de manera preventiva mientras se adelantan revisiones técnicas puntuales. Estos cierres parciales no implican el cierre total del colegio, sino de aulas o zonas específicas por precaución.
La Secretaría de Educación recordó que si una institución educativa identifica alguna situación relacionada con las condiciones de su infraestructura, puede reportarla a través de los jefes de núcleo, quienes canalizarán la información para activar el acompañamiento correspondiente y programar la visita del equipo técnico.
Las autoridades reiteraron que el bienestar de las comunidades es la prioridad y que los colegios seguirán bajo monitoreo permanente tras el terremoto.
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