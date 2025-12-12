Tribunal ordena al Servicio Geológico no difundir contenido político

Resumen: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Servicio Geológico Colombiano dejar de publicar contenido político en redes. La decisión generó choque con el presidente Gustavo Petro.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le puso un ‘tatequieto’ al Servicio Geológico Colombiano (SGC) y le ordenó abstenerse de publicar en sus redes sociales contenido que pueda interpretarse como campañas a favor del Gobierno Nacional.

La decisión llegó después de que la entidad replicara mensajes relacionados con la reforma a la salud, la Nueva EPS y publicaciones del presidente Gustavo Petro, lo cual, según una demanda ciudadana, excede las funciones técnicas del organismo.

La acción fue presentada por Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, quien argumentó que el SGC estaba vulnerando las normas que regulan la publicidad oficial y desviando su misión científica.

El caso tomó fuerza después del 12 de septiembre, cuando el presidente Petro habló sobre los hallazgos de la Contraloría frente a la administración de la Nueva EPS y, minutos después, varias entidades (incluido el SGC) replicaron el hashtag #SeRobaronLaSalud.

El Servicio Geológico se defendió señalando que solo compartió información oficial y que no emitió opiniones políticas. Sin embargo, el fallo del Tribunal fue contundente: las publicaciones constituyen uso indebido de recursos públicos, pues involucraron personal, diseño gráfico, imagen institucional y difusión masiva en redes.

Los magistrados también recordaron que ninguna directriz presidencial puede obligar a una entidad técnica a pronunciarse sobre temas que no hacen parte de su misión. El Tribunal fue claro: la coordinación institucional no permite publicar contenido político.

La polémica creció tras la reacción del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la decisión desconoce su papel como “jefe de Estado y suprema autoridad administrativa”.

El fallo podrá ser apelado ante el Consejo de Estado, mientras la discusión sobre los límites de la comunicación institucional sigue encendida.

