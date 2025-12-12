Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Jornada de Medellín Despierta ofrecerá música, cine y cultura en la carrera 70 este 12 de diciembre, con fuerte dispositivo de seguridad y programación familiar.

Medellín Despierta vuelve con fuerza: música y cultura en la 70 este 12 de diciembre

Medellín Despierta tendrá este 12 de diciembre una nueva jornada de cultura, convivencia y seguridad en la tradicional carrera 70, donde residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades gratuitas desde las 5:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.

La Alcaldía de Medellín confirmó que este evento busca ofrecer un espacio nocturno familiar, seguro y vibrante, especialmente durante la temporada decembrina, cuando la ciudad recibe mayor flujo de turistas.

La programación contará con más de ocho horas continuas de arte, música y actividad física. Entre los eventos principales se encuentran la obra teatral “La convivencia también se baila, se canta y se celebra”, funciones especiales de la Cinemateca Municipal, presentaciones de La Murga del Indigente, La Banda de Los del Sur y espectáculos con músicos como Santi Medina y Yance Jaramillo. También habrá rumba aeróbica con instructores del Inder, trova antioqueña y la participación de la Orquesta del Ejército Nacional.

Según informó la subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia, Laura Hernández, esta iniciativa ha permitido transformar la dinámica nocturna del sector, que en años anteriores presentaba dificultades de convivencia.

Con patrullajes constantes, presencia institucional y estrategias preventivas, la carrera 70 se ha consolidado como un corredor seguro para la recreación nocturna.

“Invitamos a toda la comunidad a vivir esta nueva jornada con alegría, respeto y confianza. Medellín Despierta es un escenario para disfrutar la ciudad de manera segura”, afirmó Hernández.

La alcaldía reiteró su llamado a llegar temprano, aprovechar la agenda cultural y acatar las recomendaciones de convivencia para garantizar una noche tranquila y propicia para el encuentro ciudadano.

