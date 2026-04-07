Tribunal otorga libertad a Ricardo Bonilla por vencimiento de términos

Resumen: El exministro Ricardo Bonilla queda en libertad por vencimiento de términos en el caso UNGRD. Tribunal de Bogotá criticó demora de la Fiscalía en la acusación.

El Tribunal Superior de Bogotá otorgó la libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

El exfuncionario, quien se encontraba detenido por su presunta vinculación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías, abandonará el centro de reclusión luego de que la justicia determinara que la Fiscalía General de la Nación superó los plazos legales para radicar el escrito de acusación.

Con la boleta de salida prácticamente lista, Bonilla enfrentará su proceso en libertad tras el fallo de la magistrada Isabel Álvarez Fernández.

La decisión de la Sala Penal del Tribunal se fundamentó en que transcurrieron más de 120 días desde la imputación de cargos sin que el ente acusador formalizara la acusación ante la Corte Suprema de Justicia.

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Aunque inicialmente la norma estipula un plazo de 60 días, la complejidad del caso, que involucra delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, permitía una extensión del término.

No obstante, la Fiscalía incumplió ambos plazos, radicando el documento de manera extemporánea este 7 de abril, una hora después de haber iniciado la audiencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento.

La magistrada Álvarez Fernández lanzó un duro llamado de atención al ente investigador, calificando como “inaceptable” el intento de la Fiscalía por subsanar su demora radicando el escrito en plena diligencia judicial. Según la togada, no se puede imponer la carga del error administrativo sobre el procesado cuando los términos de ley han expirado.

De esta manera, el exministro Ricardo Bonilla, señalado de liderar una organización que direccionaba millonarios convenios a cambio de apoyos políticos, queda en libertad por un error de procedimiento, aunque seguirá vinculado formalmente a la investigación que hoy enreda a más de 30 congresistas.

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