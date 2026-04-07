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Resumen: El Metro de Medellín generó más de 129.000 kWh con energía solar en 2025, logrando ahorros y reduciendo su consumo eléctrico.

Paneles solares del Metro de Medellín ya aportan energía a la red eléctrica

El Metro de Medellín continúa fortaleciendo su sistema de generación de energía solar como parte de sus estrategias para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de sus operaciones.

De acuerdo con cifras entregadas por la Empresa, durante 2025 los sistemas fotovoltaicos generaron un total de 129.156 kWh-año, una cantidad de energía que equivale aproximadamente al consumo anual de 54 hogares, tomando como referencia un gasto promedio mensual de 200 kWh.

La infraestructura instalada está compuesta actualmente por 346 paneles solares ubicados en la sede administrativa y en varias estaciones de cables aéreos. Estos módulos se encuentran distribuidos en puntos como El Pinal, Villa Sierra, Trece de Noviembre y Las Torres.

Según el Metro, esta capacidad de generación permite cubrir parte de la demanda energética asociada a servicios como iluminación, equipos de cómputo, sistemas de aire acondicionado y otros procesos operativos en estaciones.

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En el caso de los Metrocables, la energía producida también se utiliza como apoyo para la motorización de las telecabinas dentro de las estaciones, contribuyendo al funcionamiento del sistema con fuentes alternativas.

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La Empresa indicó además que, en algunas estaciones de las líneas M y H, cuando la generación supera el consumo, los excedentes de energía son entregados a la red eléctrica. Este aporte representa cerca del 10 % de la energía demandada en esos puntos.

Como resultado de esta implementación, el Metro reportó una reducción en el consumo de energía proveniente de la red tradicional, lo que se tradujo en un ahorro estimado superior a los 81 millones de pesos durante el año.

Desde la entidad se señaló que estas acciones hacen parte de su estrategia para avanzar hacia la descarbonización y fortalecer el uso de energías renovables en su operación.

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