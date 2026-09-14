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Resumen: Tres sismos en seis minutos con origen en Chocó causaron pánico y evacuaciones en Cali este 14 de septiembre. Autoridades no reportan daños y mantienen monitoreo.

¡Pánico en Cali! Tres temblores sacaron a todos corriendo de los edificios

La zozobra se apoderó de varias zonas de Cali este lunes 14 de septiembre luego de tres sismos ocurridos en un lapso de menos 10 minutos, de acuerdo con lo reportado por el Servicio Geológico Colombiano. Los movimientos generaron evacuaciones preventivas en distintos sectores de la ciudad.

Según la información oficial, los sismos tuvieron su origen en el departamento del Chocó y fueron percibidos con fuerza en la capital del Valle del Cauca.

Ante el movimiento de las estructuras, varias personas decidieron salir de manera preventiva de edificios de oficinas y conjuntos residenciales, especialmente en zonas donde aún permanece el recuerdo del fuerte terremoto que afectó al suroccidente del país.

Los reportes preliminares indican que estos sismos serían réplicas relacionadas con la actividad sísmica registrada en la región durante las últimas semanas.

El Servicio Geológico mantiene el monitoreo constante de la actividad y ha reiterado que este tipo de eventos pueden presentarse de manera seguida tras un evento principal.

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La situación provocó escenas de preocupación en diferentes puntos de Cali, donde empleados y residentes permanecieron fuera de las edificaciones mientras pasaba el movimiento y se verificaban las condiciones de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado nuevos daños asociados a estos tres sismos. Los organismos de emergencia indicaron que continúan con el barrido en la ciudad y recomiendan conservar la calma, seguir las indicaciones oficiales y tener a la mano el kit de emergencias ante posibles réplicas.

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