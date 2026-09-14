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Resumen: UNGRD reportó 19 incendios forestales activos en Colombia con corte a las 8:00 a.m. de este lunes. Tolima concentra 8 emergencias. Hay 4 incendios controlados.

¡El país se está prendiendo! Reportan 19 incendios activos y Tolima es el más golpeado

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, reportó 19 incendios forestales activos en el país y otros cuatro que ya fueron controlados, según el balance entregado con corte este lunes 14 de septiembre.

El departamento más afectado es Tolima, que concentra ocho incendios activos en los municipios de Cunday, Ibagué, San Luis, Chaparral, Rovira, Ortega y dos emergencias en San Antonio.

En esta zona trabajan organismos de socorro, la Fuerza Pública y aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Aviación del Ejército. Solo en el incendio de San Luis se cuenta con el apoyo de dos aeronaves AT-802.

Además, la UNGRD mantiene un Puesto de Mando Unificado en Tolima y cuatro carrotanques para apoyar la respuesta.

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De acuerdo con el informe, también permanecen activos dos incendios en Huila, en Campoalegre y Aipe, y dos más en Santander, en Coromoro y El Playón.

En Nariño se registran otras dos conflagraciones en Tangua y Funes. A su vez, hay una emergencia activa en cada uno de los siguientes departamentos: Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Cauca y Magdalena.

En el caso del Valle del Cauca, el incendio forestal de Yumbo, en los sectores de Cerro Gordo y Dapa, es atendido por cerca de 80 bomberos de Yumbo y Cali, con apoyo aéreo y de la Policía. En Magdalena, la emergencia se presenta en Sitionuevo y es monitoreada por las autoridades locales.

Los cuatro incendios que ya fueron controlados se ubican en Carmen de Apicalá y Suárez, en Tolima; Samaniego, en Nariño; y Útica, en Cundinamarca.

Las autoridades indicaron que se mantiene el monitoreo permanente para evitar reactivaciones por las altas temperaturas y los vientos en varias regiones del país.

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