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    ¡Aparecieron asesinados en menos de 8 días! Miedo en Yondó por racha de violencia

    La zozobra se apodera del sector rural tras el preocupante hallazgo de tres ciudadanos asesinados en menos de una semana.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Aparecieron asesinados en menos de 8 días! Miedo en Yondó por racha de violencia
    Foto de cortesía.
    ¡Aparecieron asesinados en menos de 8 días! Miedo en Yondó por racha de violencia

    Resumen: Tres hombres fueron hallados asesinados en la zona rural de Yondó, entre ellos el hijo de un firmante de paz. Autoridades convocan consejo de seguridad.

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    Una profunda preocupación enfrentan las autoridades y habitantes del municipio de Yondó, ubicado en el Magdalena Medio antioqueño, tras la localización de al menos tres ciudadanos hallados asesinados en el sector rural en un periodo inferior a ocho días.

    Las inspecciones judiciales e investigaciones preliminares apuntan a que los fallecidos procederían de municipios del sur del departamento de Bolívar, lo que sugiere una posible expansión de dinámicas delictivas a través de las fronteras regionales.

    El alcalde Yerson Ariza, confirmó la gravedad de la coyuntura de orden público e indicó que entre las víctimas de estos violentos sucesos figura el hijo de un firmante del Acuerdo de Paz.

    Según la información recopilada en la zona, una de las personas fue retenida en la vereda La Poza, jurisdicción de Cantagallo, y posteriormente ultimada cerca del corregimiento San Miguel del Tigre. Otro de los cuerpos fue trasladado desde la vereda San Lorenzo y abandonado en las inmediaciones del sector conocido como Cuatro Bocas.

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    Frente a la frecuencia con la que han aparecido estos ciudadanos asesinados, la alcaldía de Yondó impulsó la convocatoria de un consejo de seguridad regional que contará con la asistencia de delegados gubernamentales e institucionales de Antioquia, Bolívar y Santander. El propósito central de la mesa de trabajo es articular labores de inteligencia y vigilancia en esta franja limítrofe.

    El panorama evidencia que la localidad antioqueña estaría recibiendo el impacto directo de las confrontaciones territoriales y la presión de grupos al margen de la ley que operan en la margen opuesta del río Magdalena, situación por la cual se busca adoptar medidas preventivas urgentes para mitigar la zozobra en las comunidades campesinas.

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