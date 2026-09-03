Cayeron «los enfermeros»: capturan a cinco apartamenteros que azotaban a Medellín y Envigado

Resumen: La banda criminal utilizaba uniformes médicos para vulnerar la seguridad de los edificios. La Fiscalía documentó millonarios hurtos en los barrios Los Naranjos y Laureles ocurridos durante el primer semestre de 2026.

Minuto30.com .- Una minuciosa investigación de varios meses liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular una peligrosa estructura criminal dedicada al hurto de viviendas en el Valle de Aburrá. Cinco integrantes de una banda de ‘apartamenteros’, que recurrían a disfraces de personal de la salud para cometer sus ilícitos, fueron capturados en operativos simultáneos desplegados en las ciudades de Medellín y Pereira.

De acuerdo con el expediente judicial, esta modalidad de hurto evidencia una dinámica criminal altamente planificada. Los delincuentes realizaban labores de inteligencia previas para identificar edificios residenciales que no contaran con esquemas de seguridad robustos o que tuvieran pocos filtros de acceso. Posteriormente, perfilaban a los propietarios de los apartamentos para conocer con exactitud sus horarios de salida, garantizando así que los inmuebles estuvieran vacíos al momento del golpe.

El modus operandi: batas y hurtos millonarios

La investigación logró documentar y vincular a esta estructura con al menos dos grandes asaltos perpetrados entre febrero y junio de este año, los cuales dejaron pérdidas económicas superiores a los 150 millones de pesos:

Envigado (1 de febrero de 2026): Varios integrantes de la banda ingresaron a una torre residencial en el barrio Los Naranjos vistiendo uniformes de enfermeros para evadir los controles y no levantar sospechas. De este inmueble lograron sustraer elementos de valor avaluados en más de 50 millones de pesos. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Medellín (13 de junio de 2026): El segundo caso documentado revela un plan mucho más audaz ejecutado en el barrio Laureles. En esta oportunidad, los delincuentes lograron evadir la seguridad y permanecer dentro del edificio durante una hora completa. Este tiempo les permitió vulnerar e ingresar a tres apartamentos distintos, hurtando un total de 96 millones de pesos representados en dinero en efectivo y diversos objetos de valor.

A la cárcel sin aceptar cargos

Los operativos conjuntos permitieron la captura de los cinco miembros de la red. En las audiencias preliminares, el ente acusador les imputó el delito de hurto calificado y agravado. A pesar del contundente material probatorio presentado por la Fiscalía, ninguno de los cinco procesados se allanó a los cargos.

Ante la gravedad de los hechos y la reiteración de la conducta, un juez de la ciudad avaló la solicitud de la Fiscalía y les dictó medida de aseguramiento intramural.