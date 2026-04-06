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Resumen: Tres jóvenes murieron en un accidente de motos en la vía Turbo-Apartadó durante el último día de Semana Santa.

Tres jóvenes murieron en un trágico accidente de motos en el Urabá antioqueño

Un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo durante el cierre de Semana Santa, el cual dejó tres jóvenes muertos en la subregión del Urabá antioqueño.

El siniestro se registró en la vía que comunica a Turbo con Apartadó, en el sector conocido como La Caleta.

De acuerdo con las autoridades, el choque se produjo cuando dos motocicletas colisionaron de frente, presuntamente por invasión de carril. El impacto fue tan fuerte que las tres personas involucradas murieron en el lugar.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Luis Felipe, de 22 años, y Juan David, de 19. La identidad de la tercera persona fallecida aún no ha sido confirmada.

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El teniente coronel David Augusto Díaz, comandante (e) de la Policía de Urabá, señaló que las víctimas transitaban sin casco, sin documentos y excediendo los límites de velocidad.

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer si alguna de las víctimas se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Esta es una de las hipótesis que se analiza, pero aún no ha sido confirmada oficialmente.

El hecho es considerado el siniestro vial más grave registrado en la subregión durante la Semana Santa, una temporada en la que se intensifican los controles por el alto flujo de viajeros.

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