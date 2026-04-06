Revelan presunto pacto petrolero entre el círculo íntimo de Petro y militares venezolanos

Petro durante el Consejo de Ministros en Montería. Foto: Captura de Pantalla

Resumen: Según una investigación de Armando.info, un grupo de empresarios vinculados al entorno íntimo de Gustavo Petro y la primera dama habría gestionado acuerdos petroleros con la cúpula militar venezolana a través de empresas de reciente creación. El portal sostiene que figuras como Danilo Romero y Manuel Grau pactaron contratos de explotación de hidrocarburos con la compañía militar Camimpeg y Pdvsa, utilizando supuestamente su cercanía política para consolidar negocios privados en territorio venezolano mientras se coordinaban planes de seguridad fronteriza entre ambos gobiernos.

Una detallada investigación del portal especializado Armando.info señala que, apenas dos meses después de que Gustavo Petro asumiera la presidencia de Colombia en agosto de 2022, un grupo de su círculo más cercano inició una carrera para consolidar negocios petroleros con el régimen venezolano.

Las empresas “fachada” y los protagonistas, según la investigación

De acuerdo con los hallazgos de Armando.info, la operación se habría estructurado a través de figuras clave como Danilo Romero Garcés (compadre de Petro) y el empresario catalán Manuel “Manel” Grau Pujadas, quien es señalado por el portal como una persona de extrema confianza de la primera dama, Verónica Alcocer.

La investigación indica que, según documentos y testimonios obtenidos por sus periodistas, este grupo utilizó empresas de reciente creación para firmar acuerdos con Camimpeg, una compañía controlada por el Ministerio de Defensa de Venezuela y dirigida por militares. Armando.info sostiene que:

Se crearon firmas como Colven Business & Corp y Venecol Oil & Gas específicamente para estos fines.

En 2025, estas empresas habrían recibido contratos de “Participación Productiva” otorgados por Pdvsa para explotar crudo en los estados fronterizos de Apure y Barinas.

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Manuel Grau habría sido visto en reuniones con militares venezolanos, incluso portando prendas de la empresa militar Camimpeg y realizando saludos marciales, según fotografías publicadas por el medio.

El rol de los “enlaces” diplomáticos

Armando.info destaca la presencia de Salas Argüello, a quien fuentes consultadas por dicho portal describen como un presunto “delegado” de Nicolás Maduro. Según el reporte, Salas habría sido la pieza de enlace entre el entorno de Petro y las autoridades de Pdvsa, participando incluso en la comitiva que recibió al mandatario colombiano en su primera visita oficial a Caracas en enero de 2023.

Coordinación militar y conveniencia política

El reportaje de Armando.info sugiere que mientras el presidente Petro mantenía una postura de “ambigüedad pública” respecto a Maduro, su círculo empresarial avanzaba en la sombra para obtener favores del chavismo. Según los periodistas de este medio, esta cercanía económica explicaría la disposición de ambos gobiernos para coordinar operaciones militares conjuntas en la frontera, como el plan “Escudo Bolivariano 2025”.

Estos movimientos representarían una “carrera contrarreloj” para consolidar intereses económicos antes de que finalice el actual periodo presidencial en Colombia. Hasta el momento, los implicados mencionados en el reportaje no han emitido una respuesta oficial desmintiendo los vínculos contractuales presentados por la alianza periodística.