Resumen: Tres jóvenes de 19 años fueron capturados en Cali tras un hurto cometido en un restaurante del barrio El Templete y el posterior robo de una motocicleta. La Policía logró ubicarlos gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y la activación de un plan candado en el sur de la ciudad, donde fueron interceptados en un vehículo particular. Las víctimas los reconocieron durante el procedimiento. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado.

Tres jóvenes de 19 años fueron capturados tras asaltar un restaurante y robar una motocicleta en Cali

En la ciudad de Cali, las autoridades lograron la captura de tres jóvenes señalados de participar en un hurto cometido en un establecimiento comercial del barrio El Templete, al sur de la capital vallecaucana. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y fue clave para el desarrollo del operativo policial.

Según el informe oficial, el robo ocurrió en la noche del miércoles 10 de junio dentro de un restaurante del sector, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían intimidado a los presentes con arma de fuego para despojarlos de pertenencias personales, entre ellas un teléfono celular y una cadena de oro.

Operativo de reacción: plan candado y seguimiento en cámaras

Tras conocerse la denuncia, la Policía Nacional de Colombia desplegó un plan candado en la zona con el objetivo de bloquear las posibles rutas de escape de los responsables. De forma paralela, el sistema de videovigilancia permitió hacer seguimiento a los movimientos posteriores al hurto.

Durante ese rastreo, las autoridades detectaron que uno de los implicados habría abandonado la motocicleta en la que se movilizaba inicialmente para luego abordar un vehículo particular de color gris, donde ya lo esperaban otros dos sujetos. Con esta información, las patrullas ubicaron el automotor y lo interceptaron en el sur de la ciudad, en inmediaciones de la calle 9 con carrera 44.

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Al realizar el procedimiento de verificación, los ocupantes del vehículo fueron identificados y posteriormente reconocidos por las víctimas del establecimiento como presuntos responsables del hurto ocurrido minutos antes.

Segunda denuncia y puesta a disposición de la Fiscalía

En medio del operativo, una ciudadana se acercó a las autoridades en el lugar de la captura y aseguró que también había sido víctima de hurto de su motocicleta. Según su versión, uno de los detenidos estaría relacionado con ese segundo hecho, lo que abrió una nueva línea de investigación.

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Los uniformados activaron un plan candado y con apoyo del monitoreo en tiempo real de las cámaras de vigilancia, se logró establecer el momento en que uno de los delincuentes abandonó la moto para abordar un vehículo. Los capturados fueron dejados a disposición de @FiscaliaCol. pic.twitter.com/aTie5FTBJF — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) June 12, 2026

Los tres capturados, de 19 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso judicial correspondiente por el delito de hurto calificado y agravado, además de establecer si estarían vinculados con otros casos similares en la ciudad.

El vehículo utilizado para la huida fue inmovilizado mientras avanzan las labores investigativas y la recolección de material probatorio.

La Policía destacó el trabajo articulado entre las unidades en terreno y el sistema de cámaras de seguridad, resaltando que estos mecanismos permitieron una reacción rápida frente al hecho.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a la línea de emergencias 123, en medio de la preocupación que persiste entre comerciantes por este tipo de delitos en establecimientos abiertos al público.