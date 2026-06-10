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Resumen: Una explosión en Univalle generó tensión y afectaciones en la movilidad del sur de Cali. Autoridades implementaron cierres, desvíos y operativos de seguridad.

Una explosión, disturbios y cierres viales encendieron las alarmas cerca de Univalle en Cali

Una explosión en Univalle generó momentos de tensión durante la tarde de este miércoles 10 de junio en el sur de Cali, donde además se reportaron disturbios en los alrededores de la sede Meléndez de la Universidad del Valle.

La situación obligó a las autoridades a implementar cierres y desvíos viales en el sector, especialmente en la calle 13 con carrera 100, mientras organismos de seguridad y movilidad atendían la emergencia y realizaban labores de control.

De acuerdo con los reportes conocidos durante la jornada, un vehículo particular resultó afectado por la detonación de un artefacto explosivo cuando transitaba por la zona.

El hecho ocurrió en medio de una situación de alteración del orden público que incluyó la presencia de encapuchados y varias detonaciones cerca del campus universitario.

El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Adolfo Escobar Nieto, rechazó lo ocurrido y señaló que las autoridades mantienen presencia permanente en el lugar para prevenir nuevos incidentes.

El funcionario indicó que, además de los daños ocasionados al automotor, se adelantan acciones coordinadas con la Policía Metropolitana, el grupo Undemo y otras dependencias distritales.

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Por esta razón, agentes de tránsito fueron desplegados para orientar a los conductores y facilitar los desvíos mientras se normaliza la situación.

Las autoridades recomendaron evitar el sector y utilizar rutas alternas hasta que finalicen las labores de verificación y control. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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