Resumen: Un joven de 18 años fue capturado en Medellín tras una investigación de 20 días que lo relacionó con tres hurtos cometidos en septiembre en Buenos Aires, López de Mesa y Laureles–Estadio. Según las autoridades, habría utilizado un arma de fuego para intimidar a sus víctimas y apoderarse de joyas, dinero y un computador. El detenido quedó a disposición de la justicia por hurto calificado y agravado.

¡Tres hurtos en un mes! Capturan a joven de 18 años señalado de cometer robos armados en Medellín

Un joven de 18 años fue capturado por orden judicial en Medellín, luego de una investigación de 20 días que permitió a las autoridades relacionarlo con tres casos de hurto registrados durante septiembre en diferentes sectores de la ciudad.

El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos que hicieron parte de la investigación. Los hechos ocurrieron en los barrios Buenos Aires, López de Mesa y Laureles–Estadio, y tendrían como elemento común el uso de un arma de fuego para intimidar a las víctimas.

Una investigación permitió relacionar los tres casos

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el análisis del material recopilado durante las pesquisas permitió establecer coincidencias entre las características del presunto responsable, la forma en que habrían ocurrido los robos y el arma que habría sido utilizada para amenazar a las víctimas.

El primer episodio investigado se presentó el 2 de septiembre, en un establecimiento de estética ubicado en Buenos Aires. Según la investigación, el joven habría ingresado al lugar y utilizado un arma de fuego para intimidar a las personas que se encontraban allí.

En ese hecho, habría tomado joyas y un bolso que contenía $1.874.000 en efectivo. El valor total de los elementos hurtados fue calculado en aproximadamente $9 millones.

Dos hechos ocurrieron el mismo día

El segundo caso se registró el 11 de septiembre, hacia la 1:40 de la tarde, en el sector de López de Mesa. Allí, el joven habría intimidado a una persona con un arma de fuego y se habría llevado una cadena y una pulsera de oro, cuyo valor fue estimado en $12 millones.

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Ese mismo día se presentó el tercer hecho. Aproximadamente 50 minutos después, el presunto responsable habría llegado hasta un establecimiento comercial ubicado en Laureles–Estadio.

Según la investigación, en este lugar habría amenazado con un arma de fuego a cuatro trabajadoras con la intención de apoderarse de sus joyas. Sin embargo, ante la reacción de las víctimas, no habría logrado llevarse esos elementos.

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En medio de la situación, habría tomado un computador portátil y posteriormente escapado del lugar a bordo de una motocicleta.

El computador terminó siendo devuelto

Este último caso tomó relevancia después de que las imágenes del hecho circularan en redes sociales. Uno de los elementos que llamó la atención dentro de la investigación fue lo ocurrido posteriormente con el computador.

Al día siguiente del hurto, el equipo fue devuelto mediante un servicio de mensajería por aplicación. El computador había sido entregado formateado.

Con el material recopilado durante los 20 días de investigación, las autoridades avanzaron en la identificación del presunto responsable y solicitaron la respectiva orden judicial.

Fue capturado por orden judicial

Finalmente, el joven de 18 años fue capturado y quedó a disposición de las autoridades judiciales. El proceso está relacionado con los tres hechos ocurridos en septiembre en Buenos Aires, López de Mesa y Laureles–Estadio.

La orden de captura fue emitida por un juez por el delito de hurto calificado y agravado.

Los elementos obtenidos mediante el análisis de cámaras de seguridad y las demás labores de investigación fueron utilizados para vincular al detenido con los casos que ahora hacen parte del proceso judicial.