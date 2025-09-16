Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En un operativo en el barrio Restrepo, al sur de Bogotá, la policía capturó a tres hombres que intentaron huir en un taxi. Tras una persecución, los uniformados interceptaron el vehículo y encontraron una mini Uzi modificada, munición y un silenciador. Los detenidos, que tienen antecedentes por homicidio y hurto agravado, incluso intentaron sobornar a los oficiales para evitar su arresto. Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Tres hombres con una mini Uzi y antecedentes por homicidio fueron capturados en un operativo al sur de Bogotá

En un operativo de patrullaje en el barrio Restrepo, localidad Antonio Nariño, la Policía de Bogotá logró la captura de tres hombres de entre 24 y 31 años que se desplazaban en un taxi e intentaron evadir un control policial.

El hecho ocurrió en la calle 22 sur con carrera 24, cuando los uniformados, que adelantaban labores de vigilancia, notaron la actitud sospechosa del vehículo. Pese a la orden de pare, el conductor aceleró para huir, lo que desató una corta persecución.

Al interceptar el taxi y realizar el registro, los agentes hallaron un arma traumática modificada tipo mini uzi, munición y un supresor de sonido. Según las autoridades, los capturados presentaban antecedentes por homicidio y hurto calificado y agravado. Además, intentaron sobornar a los uniformados para evitar ser arrestados.

Un taxi se convirtió en guarida de 3 peligrosos hombres con prontuario criminal en #AntonioNariño. Cuando policías los detuvieron les hallaron una mini uzi modificada, un supresor de sonido y munición. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Ni el dinero con el que intentaron sobornar a los policías los salvó. pic.twitter.com/eFptWHtCRS — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 16, 2025

El teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño, confirmó que los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con el armamento incautado y el vehículo inmovilizado.

La Policía reiteró que este resultado hace parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad en la ciudad y combatir el porte ilegal de armas.