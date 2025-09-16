Vista general de uno de los sectores del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, en una fotografía de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañea

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Dorado y la Aerocivil alertaron sobre posibles demoras en Bogotá por protestas. Recomiendan llegar con anticipación y usar rutas alternas.

Caos a la vista: advierten demoras hacia el aeropuerto El Dorado por protestas en Bogotá

El Aeropuerto El Dorado y la Aeronáutica Civil alertaron este martes, 16 de septiembre, sobre eventuales demoras en la movilidad hacia la terminal aérea debido a las manifestaciones de transportadores que se desarrollan en distintos puntos de Bogotá.

Aunque hasta el momento las vías de acceso permanecen mayormente fluidas, las autoridades recomiendan a los pasajeros tomar precauciones, pues la situación puede cambiar con el avance de la jornada.

En su comunicado oficial, la administración del aeropuerto pidió a los viajeros planear con suficiente antelación sus desplazamientos, revisar el tráfico en tiempo real, consultar rutas alternas y mantener contacto directo con las aerolíneas para conocer posibles cambios en los itinerarios.

Recordaron que para vuelos nacionales se debe llegar al menos con dos horas de anticipación, mientras que para vuelos internacionales el tiempo sugerido es de tres horas.

Lea también: ¡Intento de robo terminó en balacera! Hombre que disparó contra la Policía fue capturado en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las protestas se concentran en varios puntos de la ciudad, entre ellos la avenida Villavicencio con Autopista Sur (Bosa), la Biblioteca Virgilio Barco (Teusaquillo), la carrera 11 con calle 69 (Chapinero), los Patios de Álamos (Engativá), el Centro Comercial Centro Mayor (Rafael Uribe) y la avenida Ciudad de Cali con calle 145 (Suba).

El llamado principal es a que los pasajeros no subestimen el impacto de las manifestaciones y planifiquen con tiempo sus traslados para evitar contratiempos en la llegada al aeropuerto más importante del país.

Más noticias de Bogotá