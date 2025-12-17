Árbol cayó sobre moto y carro en la vía Medellín–Urabá: tres personas resultaron heridas

Resumen: Emergencia en la vía Medellín–Urabá: la caída de un árbol sobre una moto y un carro dejó tres personas heridas en Cañasgordas.

Una emergencia vial se registró el pasado martes 16 de diciembre en la vía Medellín–Urabá, a la altura del municipio de Cañasgordas, Antioquia, luego de que un árbol cayera sobre una motocicleta y un vehículo, dejando tres personas lesionadas, según informó el Cuerpo de Bomberos de esa localidad.

El hecho ocurrió en el kilómetro 50, sector vereda Chontaduro, en el tramo comprendido entre Cañasgordas y Uramita, en un punto donde se adelantaban labores de estabilidad de un talud y se mantenía un control vial con presencia de trabajadores en la zona.

Lea también: “Me duele en el alma”: La tristeza de Jorman Campuzano tras confirmarse que no estará en la final contra el DIM

De acuerdo con el comandante del organismo de socorro, Rubén Rojo, el desplome del árbol se produjo de manera repentina, afectando directamente a los vehículos que transitaban por el sector en ese momento.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

“Había uno medianamente grave que fue trasladado a Medellín y los otros dos se encuentran en el hospital de Cañasgordas. Son dos hombres y una mujer, todos adultos. Fue una situación muy aparatoso, el talud es bastante alto y el árbol pudo caer con una energía y violencia muy fuerte”, explicó el comandante de Bomberos.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución por este corredor vial, especialmente en sectores donde se adelantan trabajos de infraestructura y estabilización, mientras continúan las verificaciones técnicas en la zona.

Más noticias de Medellín