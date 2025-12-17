“Me duele en el alma”: La tristeza de Jorman Campuzano tras confirmarse que no estará en la final contra el DIM

El mediocampista de Atlético Nacional, Jorman Campuzano, será la gran ausencia en la esperada final del clásico antioqueño contra el Independiente Medellín.

A través de sus redes sociales, el jugador confirmó la noticia tras diagnosticarse una lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo izquierdo.

Aunque la duración exacta de su baja dependerá de exámenes médicos complementarios, su ausencia representa un duro golpe estratégico para el esquema del conjunto “verdolaga”.

Con un tono de profunda frustración, Campuzano compartió un emotivo mensaje donde calificó este momento como uno de los más difíciles desde su regreso al club.

“Me duele en el alma no poder estar en la cancha en una final tan especial”, expresó el volante, quien subrayó que jugar un clásico de esta magnitud es el sueño de cualquier futbolista y que su mayor deseo era pelear cada balón por los colores del equipo.

La tristeza de Jorman Campuzano tras confirmarse que no estará en la final contra el DIM

A pesar de la tristeza por no poder vestirse de corto, el mediocampista aprovechó para agradecer el respaldo incondicional de la hinchada durante todo el 2025.

Campuzano aseguró que el cariño recibido desde la tribuna ha sido su principal motor y prometió que, aunque no esté en el campo, seguirá alentando como un hincha más, confiando plenamente en el carácter y la entrega de sus compañeros para alcanzar el título.

Finalmente, el jugador cerró su comunicado con un mensaje de unidad y esperanza, reafirmando que su corazón estará con el grupo desde el primer minuto.

Con la consigna de que “esta camiseta se defiende siempre”, Jorman instó a los seguidores y al plantel a dejarlo todo en la cancha, asegurando que la final se juega en conjunto, independientemente de quiénes integren el once titular.

El clásico de la final de la Copa BetPlay será en la noche de este miércoles, 17 de diciembre, desde las 7:30 de la noche.

