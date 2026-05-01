Resumen: Nació en Cundinamarca una nueva cría de cóndor andino llamada Cattleya, resultado del trabajo conjunto entre la CAR y la Fundación Parque Jaime Duque. El proceso hace parte de las acciones de conservación de especies en peligro de extinción en Colombia y se suma a otros nacimientos registrados durante 2025.

¡Tres en un año! Colombia celebra el nacimiento de Cattleya, nueva cría de cóndor andino en proceso de conservación

En medio de los esfuerzos por la conservación de especies amenazadas, se registró el nacimiento de un nuevo ejemplar de cóndor andino en Cundinamarca, un hecho que fortalece los programas de protección de fauna en riesgo en el país.

La cría, llamada Cattleya, fue presentada como parte de los resultados del trabajo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Fundación Parque Jaime Duque, entidades que adelantan acciones enfocadas en la preservación de especies catalogadas en peligro de extinción, como el cóndor de los Andes.

Este nacimiento se suma a otras dos crías hembras registradas durante el año 2025, lo que representa un avance dentro de los procesos de reproducción asistida que se vienen desarrollando en el marco de esta alianza.

Un proceso técnico de reproducción asistida en varias etapas

El proceso que permitió el nacimiento de la nueva cría se llevó a cabo mediante un protocolo técnico dividido en varias etapas, que incluyó el monitoreo constante del huevo en fase de preeclosión, ajustes controlados de condiciones ambientales, intervenciones asistidas en el momento de la eclosión y posteriormente cuidados especializados en las primeras horas de vida del polluelo.

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Durante estas fases se aplicaron procedimientos de seguimiento técnico que permitieron controlar variables como temperatura, humedad y evolución del embrión, además de apoyo humano en el momento de la ruptura del cascarón y la posterior adaptación del ejemplar recién nacido.

🇨🇴🦅 Colombia celebra el nacimiento de Cattleya, la nueva cóndor andina de Cundinamarca, que se suma a otras dos crías nacidas en 2025, gracias al trabajo conjunto con la Fundación @ParqJaimeduque. ℹ️ Más info: https://t.co/7JQZhDwlPt https://t.co/bhD0gvuvc1 pic.twitter.com/k1WQjfnc2u — CAR Cundinamarca (@CAR_Cundi) May 1, 2026

Las entidades involucradas destacaron el uso de equipos especializados para garantizar el éxito del proceso, entre ellos incubadoras de alta precisión, sistemas de control ambiental, herramientas de monitoreo y otros elementos utilizados para el seguimiento del desarrollo embrionario bajo condiciones controladas.

Alianza y acciones para la conservación de la biodiversidad

De acuerdo con la información entregada por la CAR Cundinamarca, este tipo de avances ha sido posible gracias a la implementación de estrategias conjuntas que buscan fortalecer la conservación de la biodiversidad en el territorio, con énfasis en especies emblemáticas como el cóndor andino.

El proyecto también contempla acciones de educación ambiental y procesos de sensibilización dirigidos a comunidades, instituciones educativas y actores locales, con el objetivo de promover el conocimiento y la protección de la fauna silvestre.

Con este nuevo nacimiento, las entidades participantes reiteran la importancia del trabajo articulado para la preservación de especies en riesgo, consolidando esfuerzos científicos y técnicos orientados a la protección de los ecosistemas y la recuperación de poblaciones de fauna amenazada.