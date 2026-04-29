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    Investigan presunto caso de maltrato animal tras muerte de perro en Antioquia

    Investigan presunto maltrato animal en El Carmen de Viboral tras muerte de un perro y desaparición de otros.

    Publicado por: Melissa Noreña

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    Foto de archivo.
    Investigan presunto caso de maltrato animal tras muerte de perro en Antioquia

    Resumen: Investigan presunto maltrato animal en El Carmen de Viboral tras muerte de un perro y desaparición de otros.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un presunto caso de maltrato animal mantiene en alerta a habitantes de una zona rural de El Carmen de Viboral, Antioquia, donde organizaciones sociales denunciaron la muerte violenta de un perro y la desaparición de otros dos animales de compañía.

    Según versiones entregadas por la comunidad, los hechos habrían ocurrido en medio de tensiones relacionadas con la convivencia entre animales domésticos y criaderos cercanos.

    De manera preliminar, se ha señalado que el maltrato podría estar vinculado a un conflicto por el consumo de huevos pertenecientes a estos espacios, aunque esta hipótesis es materia de verificación.

    El caso que más ha generado indignación corresponde al hallazgo de uno de los caninos, que fue encontrado sin vida luego de varios días de búsqueda por parte de sus propietarios. De acuerdo con los testimonios, el animal presentaba heridas causadas por arma de fuego, lo que refuerza las sospechas de un posible maltrato intencional.

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    Frente a la situación, las autoridades locales confirmaron que ya se activaron las rutas institucionales para atender el caso. La administración municipal indicó que se está acompañando a la comunidad y recopilando información que permita esclarecer lo sucedido.

    Asimismo, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para determinar las circunstancias de la muerte del animal y la desaparición de los otros caninos, mientras se analizan las pruebas recolectadas en el lugar de los hechos.

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