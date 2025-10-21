DAGRD reporta intensas lluvia: Belén, Laureles y Altavista, bajo vigilancia permanente

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Medellín generaron emergencias en varias zonas del occidente de la ciudad. Según el reporte oficial, tres comunas fueron las más afectadas: Altavista, Belén y Laureles, donde se presentaron inundaciones, desbordamientos y crecientes súbitas.

El sector de Mano de Dios, en la comuna de Altavista, fue uno de los puntos más afectados debido a la creciente súbita de la quebrada Altavista, que generó emergencias en la noche del lunes y la madrugada del martes.

Este mismo lugar había sido escenario, durante la anterior temporada de lluvias, de una evacuación preventiva y de la declaratoria de calamidad pública, medidas que en esta ocasión evitaron víctimas y daños mayores en viviendas.

En las comunas de Laureles y Belén, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) reportó inundaciones en vías públicas y acumulación de agua en sectores residenciales y comerciales.

De acuerdo con el balance entregado por la línea 123, durante la noche y madrugada se recibieron 115 llamadas de emergencia relacionadas con lluvias, caída de árboles y deslizamientos menores.

En lo corrido del año, el DAGRD ha atendido 6.633 emergencias, de las cuales 1.794 están asociadas a situaciones derivadas de las precipitaciones.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante en los puntos críticos y han reiterado el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier novedad que represente riesgo.

