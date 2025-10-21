Guatapé vibra: Canoístas antioqueños aseguran cupos a los Juegos Bolivarianos Lima 2025

Minuto30
    Canotaje antioqueño clasifica a Bolivarianos Lima 2025: Guatapé es sede de selectivo y del Interligas Nacional con miras a Los Ángeles 2028. Foto: Cortesía
    Resumen: El canotaje antioqueño comenzó con éxito su Ciclo Olímpico hacia Los Ángeles 2028, logrando que tres deportistas de Guatapé —Mateo Pérez, Narem Dixie Molina y Tatiana Muñoz— se clasificaran a los Juegos Bolivarianos Lima 2025 en la prueba K1 200 metros (categoría mayores) tras el Selectivo Nacional realizado en Guatapé, municipio que además se convierte en el epicentro del canotaje nacional al albergar el Interligas Nacional de Canotaje de velocidad y Paracanotaje con la participación de 250 deportistas de 11 departamentos.

    El canotaje antioqueño celebra un importante logro en el inicio del Ciclo Olímpico hacia Los Ángeles 2028.

    Tres deportistas oriundos de Guatapé se clasificaron a los Juegos Bolivarianos Lima 2025 tras el Selectivo Nacional realizado en el espejo de agua del Club Cazadiana de este municipio.

    Los clasificados son Mateo Pérez, quien recientemente participó en el Campeonato Mundial en Italia; Narem Dixie Molina, que se preparó en Argentina; y Tatiana Muñoz.

    Los tres lograron su cupo en la prueba única de K1 200 metros en la categoría mayores.

    La competencia selectiva, que buscaba definir los 12 cupos (7 damas, 7 varones) para el equipo colombiano, reunió a cerca de 40 deportistas nacionales.

    Paralelamente a esta noticia, la región se convierte en el epicentro del canotaje nacional con el inicio del Interligas Nacional de Canotaje de velocidad y Paracanotaje este martes 21 de octubre.

    El evento contará con la participación de 250 deportistas de 11 departamentos del país, en categorías que van desde Infantil hasta Senior.

    Las competencias, organizadas por la Liga de Canotaje de Antioquia, Indeportes Antioquia y la Federación Colombiana de Canotaje, se desarrollarán en las modalidades de Kayak y Canoa, cubriendo distancias de 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500 y 200 metros.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

