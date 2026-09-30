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    ¡Tres capturados con una millonada! Cayó en Villavicencio banda con más de $7 millones de dólares falsos

    Durante el operativo también fueron incautados cuatro celulares y dos libretas.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Tres capturados con una millonada! Cayó en Villavicencio banda con más de $7 millones de dólares falsos
    Foto: Policía
    ¡Tres capturados con una millonada! Cayó en Villavicencio banda con más de $7 millones de dólares falsos

    Resumen: Tres hombres, de 18, 22 y 26 años, fueron capturados en flagrancia en el barrio Brisas del Guatiquía, en Villavicencio, por el presunto tráfico de moneda falsificada. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron varios paquetes con aparentes billetes estadounidenses falsos, además de cuatro celulares y dos libretas. Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para definir su situación jurídica.

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    Tres hombres, de 18, 22 y 26 años, fueron capturados en flagrancia en Villavicencio, señalados de estar involucrados en el presunto delito de tráfico de moneda falsificada.

    El procedimiento fue realizado por uniformados de la Policía Nacional en el sector del barrio Brisas del Guatiquía, durante actividades de registro, control y verificación de antecedentes que se adelantaban en la zona.

    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los policías observaron a los tres ciudadanos mientras transportaban dos cajas. Ante esta situación, procedieron a realizarles un registro, durante el cual encontraron varios paquetes que contenían papel moneda extranjera.

    ¿Qué encontraron durante el procedimiento?

    En medio de la intervención fueron incautados cuatro teléfonos celulares y dos libretas, además de 7.485.300 en papel moneda extranjera.

    Los elementos fueron recogidos por las autoridades y quedaron a disposición de la autoridad competente, con el propósito de adelantar las verificaciones correspondientes dentro de la investigación.

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    La captura se produjo en flagrancia y los tres hombres fueron trasladados posteriormente a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

    Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

    Tras el procedimiento, los tres ciudadanos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones correspondientes y definir su situación jurídica dentro del proceso.

    La Policía Metropolitana de Villavicencio indicó que continuará desarrollando labores de prevención, registro y control en diferentes sectores de la ciudad, en coordinación con las autoridades judiciales.

    Estas acciones hacen parte de los operativos adelantados para contrarrestar conductas que puedan afectar la seguridad y el patrimonio económico de los ciudadanos.

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