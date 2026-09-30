Resumen: Gobierno revocó la prórroga de la reserva temporal de Santurbán hasta 2029 y restituyó las condiciones establecidas en marzo de 2025.

¡Santurbán cambia de nuevo! Gobierno tumbó la prórroga que llevaba la reserva hasta 2029

El Gobierno de Abelardo de la Espriella revocó la resolución que había extendido hasta 2029 la reserva temporal de recursos naturales en el área de Santurbán, Santander. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026.

El acto administrativo fue firmado por el ministro de Ambiente, Indalecio Dangond, y dejó sin efectos la Resolución 0970 del 4 de agosto de 2026, expedida durante la administración de Gustavo Petro. Esta última había actualizado el área geográfica, la cartografía y el cronograma de la zona de reserva, además de ampliar su vigencia hasta el 4 de marzo de 2029.

Con la nueva decisión, vuelven a aplicarse las disposiciones establecidas en las resoluciones 0221 y 0239 de marzo de 2025. Esto significa que la figura de reserva temporal no desaparece, pero recupera el plazo que tenía inicialmente, con vigencia hasta el 4 de marzo de 2027.

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El Ministerio de Ambiente cuestionó además el procedimiento utilizado en la administración anterior para avanzar con una delimitación progresiva del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. Según la cartera, este mecanismo generó decisiones sobre sectores del territorio mientras todavía estaban pendientes procesos de participación con comunidades.

La entidad sostuvo que la actuación debía garantizar principios como participación ambiental, publicidad, transparencia, debido proceso e imparcialidad. Estas consideraciones fueron incluidas entre los argumentos para revisar la medida que había modificado la reserva de Santurbán.

La decisión deberá ser comunicada, entre otras entidades, a la Agencia Nacional de Minería, la ANLA, Parques Nacionales, la Gobernación de Santander, la CDMB y las alcaldías de los municipios relacionados con la zona.

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