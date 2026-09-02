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    ¡No lo dejaron pasar! Presunto integrante del Tren de Aragua iba para Medellín y terminó devuelto a Venezuela

    Un venezolano vinculado al Tren de Aragua fue detenido en Panamá rumbo a Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡No lo dejaron pasar! Presunto integrante del Tren de Aragua iba para Medellín y terminó devuelto a Venezuela
    Foto de Cancillería Panamá.
    ¡No lo dejaron pasar! Presunto integrante del Tren de Aragua iba para Medellín y terminó devuelto a Venezuela

    Resumen: Un presunto integrante del Tren de Aragua fue inadmitido en Panamá cuando viajaba hacia Medellín. El hombre fue devuelto a Venezuela tras los controles migratorios.

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    Un ciudadano venezolano, señalado de tener presuntos vínculos con el Tren de Aragua, fue inadmitido por las autoridades de Panamá cuando intentaba continuar su viaje hacia Medellín.

    El hombre llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Valencia, Venezuela, y tenía prevista una conexión con destino a la capital antioqueña.

    Durante los controles migratorios y de seguridad, las autoridades panameñas habrían detectado que el extranjero tendría una presunta relación con esta organización criminal.

    Además, según las verificaciones realizadas, registraría antecedentes penales en Estados Unidos relacionados con la posesión y distribución de narcóticos.

    Ante estos hallazgos, el Servicio Nacional de Migración de Panamá determinó impedir su tránsito por el aeropuerto y ordenó su retorno inmediato a Venezuela, de acuerdo con los procedimientos establecidos por las autoridades migratorias de ese país.

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    El caso generó atención debido a que Medellín figuraba como destino final del ciudadano venezolano. Las autoridades mantienen las alertas frente al posible ingreso de personas vinculadas con estructuras criminales a la ciudad.

    Aunque el Tren de Aragua no operaría directamente en Medellín como una estructura consolidada, de acuerdo con la información citada en la investigación, tendría presencia mediante células dedicadas a actividades financieras y logísticas relacionadas con delitos como la extorsión, el microtráfico y el lavado de dinero.

    La situación vuelve a poner bajo la lupa la movilidad de presuntos integrantes de organizaciones criminales por rutas internacionales con destino a Colombia.

    En mayo, las autoridades reportaron en Medellín la captura de alias ‘Hilary’, señalada como cabecilla financiera del Tren de Aragua y hermana de alias ‘Larry Changa’, identificado como uno de los fundadores de esta organización criminal.

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