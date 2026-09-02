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    ¡Les vendieron el sueño de España y terminó en explotación! Más de 60 colombianos habrían sido engañados

    Cayó una red de explotación laboral que prometía estudios y prácticas en España, pero la realidad fue otra.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Les vendieron el sueño de España y terminó en explotación! Más de 60 colombianos habrían sido engañados
    Foto de cortesía.
    ¡Les vendieron el sueño de España y terminó en explotación! Más de 60 colombianos habrían sido engañados

    Resumen: Más de 60 colombianos habrían sido víctimas de explotación laboral en España tras viajar con falsas promesas de prácticas académicas. Ocho personas fueron capturadas.

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    Una red dedicada a engañar a colombianos con supuestas oportunidades académicas en España habría terminado sometiéndolos a explotación laboral.

    Según la investigación, la organización utilizaba documentación falsa para presentar a los viajeros ante las autoridades españolas como estudiantes que realizarían prácticas curriculares y así tramitar irregularmente visas Tipo D y permisos de residencia.

    Por cada proceso, las víctimas pagaban entre $4 y $8 millones de pesos, bajo la promesa de acceder a una oportunidad de estudio y trabajo en territorio europeo. Sin embargo, una vez llegaban a España, eran trasladadas a cadenas de restaurantes donde, según las autoridades, terminaban trabajando en lugar de cumplir las prácticas académicas ofrecidas.

    Las jornadas laborales habrían alcanzado entre 12 y 16 horas diarias, situación que hace parte de la investigación por explotación laboral. Además, los afectados habrían sido sometidos a mecanismos de presión para evitar que abandonaran la estructura.

    La investigación señala como presunta cabecilla a Annelis Caridad, alias ‘Nelly’, quien junto con su esposo habría utilizado amenazas relacionadas con una posible deportación y afectaciones en los registros migratorios para mantener bajo control a las víctimas.

    Lea también: ¡Feminicidio en Caucasia! Cayó hombre señalado por la muerte de Dayana

    La estructura también contaba con integrantes en Colombia que estarían encargados de captar estudiantes, falsificar documentos y coordinar los viajes. En el operativo fueron capturados Juan D., William O., alias ‘El Chef’, Germán B., Miguel A., Javier N., Karen C. y Elizabeth T.

    Las autoridades establecieron que los hechos investigados se remontan a 2019 y que más de 60 colombianos habrían sido afectados por esta modalidad de engaño y explotación laboral.

    El operativo fue desarrollado por autoridades de Colombia, Estados Unidos y España, con participación de INTERPOL, EUROPOL, Fiscalía, Guardia Civil y Policía Nacional de España, entre otras instituciones.

    Contra alias ‘Nelly’ existe una Notificación Roja de INTERPOL, mientras continúa la cooperación internacional para ubicarla y avanzar en su judicialización.

    ¡Les vendieron el sueño de España y terminó en explotación! Más de 60 colombianos habrían sido engañados

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