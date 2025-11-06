Resumen: Accidente entre el Tren de la Sabana y una camioneta en Chía deja un herido y genera caos vial. Autoridades investigan imprudencia en cruce férreo.

¡Se lo llevó! Camioneta colisionó con el Tren de la Sabana en cruce ferroviario

En la mañana de este jueves 6 de noviembre, el Tren de la Sabana protagonizó un nuevo accidente de tránsito al colisionar contra una camioneta particular en el cruce ferroviario que conecta la Autonorte con la carretera Central del Norte, a la altura del reconocido restaurante El Pórtico, en el municipio de Chía.

El incidente tuvo lugar cuando el vehículo, aparentemente, intentó pasar por la vía férrea sin respetar la señalización, justo en el momento en el que el Tren de la Sabana se desplazaba por el corredor.

Como resultado del impacto, la camioneta quedó con fuertes daños en su estructura, mientras que uno de los ocupantes resultó herido y tuvo que ser atendido por organismos de socorro.

Las primeras versiones apuntan a que una maniobra imprudente habría sido la causa del choque, al intentar el conductor cruzar la vía justo cuando el paso del tren era inminente.

Las unidades del Cuerpo de Bomberos de Chía, junto con agentes de la Policía Nacional, acudieron rápidamente para asegurar el sector, evitar posibles fugas de combustible y coordinar el retiro del vehículo involucrado.

La prioridad de las autoridades fue habilitar la vía férrea y restablecer el funcionamiento normal del recorrido del tren turístico, que quedó temporalmente detenido tras el siniestro.

