Feria Siguiente Nivel llevó a más de 20 mil jóvenes a soñar con la universidad

La Feria Siguiente Nivel, una iniciativa de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia), dejó este año una cifra histórica: 20.390 estudiantes de grado 11° participaron activamente en las jornadas de orientación, superando en un 29% el alcance de 2024.

Esta estrategia, que busca conectar a los jóvenes con oportunidades reales de educación superior, técnica y tecnológica, llegó a las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad.

Desde colegios en zonas urbanas como el INEM José Félix de Restrepo, en El Poblado, hasta sedes en San Antonio de Prado o Santa Elena, la Feria Siguiente Nivel le llegó directo al territorio, evitando que la falta de información sea una barrera para que los estudiantes continúen su proceso educativo.

“Con la Feria Siguiente Nivel seguimos cumpliendo el propósito de que ningún joven se quede sin estudiar por falta de oportunidades. Queremos que vean en la educación una herramienta para transformar sus vidas y las de sus comunidades”, afirmó el director de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene.

La inversión para esta edición fue cercana a los $139 millones, una apuesta que convocó a instituciones como el ITM, la Universidad de Antioquia, el Colegio Mayor, la Universidad Luis Amigó, entre otras, y que incluyó también la participación de varias dependencias de la Alcaldía como Juventud, Salud y Paz.

En su formato itinerante, que nació en 2024 con un alcance de 15.800 estudiantes, Siguiente Nivel se consolida como una estrategia clave de promoción del acceso a la educación postsecundaria en Medellín, sumando territorios, aliados y sueños.

