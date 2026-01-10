¡Tremendo susto! Zona Prieta sufrió aparatoso accidente en carretera a Yolombó: un integrante resultó herido

Resumen: La agrupación Zona Prieta sufrió un accidente en la carretera hacia Yolombó al impactar con rocas desprendidas de la ladera. Una de sus integrantes resultó con lesiones leves y fue trasladada al hospital, mientras los demás no sufrieron daños. A pesar del incidente, el grupo pudo cumplir con su presentación en las fiestas del municipio.

La reconocida agrupación de música tropical Zona Prieta vivió un susto durante la madrugada de este sábado, cuando el vehículo que transportaba a sus integrantes sufrió un accidente en la carretera que conecta Medellín con el municipio de Yolombó, en el Nordeste antioqueño.

El incidente se registró en un tramo conocido como Alto de la Guagua, aproximadamente a 15 minutos del parque central del municipio, según reportaron autoridades de tránsito a Blu Radio.

De acuerdo con el agente de tránsito Juan Manuel Vanegas, “varias rocas que se desprendieron de la ladera montañosa días atrás permanecían sobre la calzada, lo que representaba un riesgo para los conductores, sobre todo en condiciones de visibilidad reducida”.

El vehículo en el que viajaba el grupo impactó contra los escombros, perdió estabilidad y se desplazó hacia el carril contrario, colisionando con una camioneta que descendía por la vía. Esta última cayó por un pequeño abismo, aunque su conductor resultó ileso.

El accidente dejó como saldo a un integrante de Zona Prieta con lesiones leves, quien fue trasladado al hospital local para recibir atención médica y tratamiento por una herida en una de sus piernas. El resto de los músicos no presentó daños físicos significativos y, tras ser evaluados, pudieron continuar con sus actividades.

Pese al susto y la emergencia, la agrupación logró cumplir con su presentación programada en el marco de las fiestas del Marquesado y la Molienda 2026.