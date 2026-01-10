Menú Últimas noticias
    ¡Emergencia en Boyacá! Avioneta monomotor se precipitó e incendió en el municipio de Paipa

    Habitantes del sector alertaron las autoridades, que ya atienden la situación en el lugar del siniestro.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: @boyacasietedias
    Resumen: Una avioneta monomotor se precipitó e incendió en Paipa, Boyacá, movilizando a bomberos y la Defensa Civil. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de ocupantes ni su estado de salud, y las autoridades continúan en el lugar investigando las causas del accidente.

    Durante la tarde del sábado 10 de enero, una avioneta monomotor sufrió un accidente en la vía que conecta Duitama con Paipa, en la vereda Romita, sector Marengo. El siniestro movilizó de inmediato a los organismos de emergencia.

    Habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar y observar el impacto de la aeronave, lo que permitió que bomberos, Defensa Civil y personal de emergencia se trasladaran rápidamente al lugar. Los equipos de rescate se encuentran trabajando en la inspección de la escena y atendiendo la situación.

    Por el momento, no se ha confirmado el número de personas que viajaban en la avioneta ni su estado de salud. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las causas que provocaron el accidente.

    Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con detalles sobre los ocupantes de la aeronave y las circunstancias que llevaron al siniestro.

    Noticia en desarrollo…


