Resumen: Una avioneta monomotor se precipitó e incendió en Paipa, Boyacá, movilizando a bomberos y la Defensa Civil. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de ocupantes ni su estado de salud, y las autoridades continúan en el lugar investigando las causas del accidente.

¡Emergencia en Boyacá! Avioneta monomotor se precipitó e incendió en el municipio de Paipa

Durante la tarde del sábado 10 de enero, una avioneta monomotor sufrió un accidente en la vía que conecta Duitama con Paipa, en la vereda Romita, sector Marengo. El siniestro movilizó de inmediato a los organismos de emergencia.

Habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar y observar el impacto de la aeronave, lo que permitió que bomberos, Defensa Civil y personal de emergencia se trasladaran rápidamente al lugar. Los equipos de rescate se encuentran trabajando en la inspección de la escena y atendiendo la situación.

#Atención | Accidente aéreo en Paipa deja al menos cuatro personas fallecidas Las autoridades confirmaron en la tarde de este sábado 10 de enero de 2026 un accidente aéreo ocurrido en el sector de la vereda Romita, en jurisdicción del municipio de Paipa, Boyacá.#EnDesarrollo pic.twitter.com/Wbwd8EfbH1 — Boyacá Noticias (@boyaca_noticias) January 10, 2026

Por el momento, no se ha confirmado el número de personas que viajaban en la avioneta ni su estado de salud. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las causas que provocaron el accidente.

Atención que está tarde se accidentó e incendió una avioneta en la vereda de Romita de Paipa. Autoridades evalúan la situación pero al parecer hay varias víctimas. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/rmAhq5Vusa — EL DIARIO BOYACÁ (@ELDIARIOBOYACA) January 10, 2026

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con detalles sobre los ocupantes de la aeronave y las circunstancias que llevaron al siniestro.

Noticia en desarrollo…