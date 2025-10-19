Resumen: Tres personas resultaron heridas luego de que el vehículo en el que viajaban cayera al vacío por el colapso de un puente colgante en zona rural de Sopetrán, occidente de Antioquia. Los afectados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, donde permanecen bajo observación médica. Las autoridades adelantan la evaluación de la estructura y piden a la comunidad evitar el paso por la zona mientras se determina la causa del desplome.

¡Tremendo susto! Vehículo cayó al vacío tras el desplome de un puente en Sopetrán: tres personas resultaron heridas

Tres personas resultaron heridas este domingo luego de que el vehículo en el que se movilizaban cayera al vacío por el colapso parcial de un puente colgante que comunica a Sopetrán con el corregimiento de San Nicolás de Bari, en el Occidente antioqueño.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, donde reciben atención médica. De acuerdo con el reporte preliminar, presentan lesiones en la espalda, columna y extremidades, pero se encuentran bajo observación y fuera de peligro.

El desplome del tramo generó alarma entre los habitantes de la zona, ya que la estructura es una de las principales vías de conexión para campesinos y residentes del corregimiento.

Las autoridades locales y los organismos de socorro adelantan labores de inspección para determinar las causas del incidente y evaluar el estado general del puente. Por precaución, se recomendó a la comunidad abstenerse de transitar por el sector hasta que se garantice su seguridad.

La administración municipal trabaja de manera conjunta con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) para definir las acciones de reparación y prevenir nuevos incidentes.