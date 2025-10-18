¡TERROR EN CUATRO ESQUINAS! Lo mataron a balazos en un establecimiento público en Rionegro

Resumen: Según versiones preliminares entregadas por testigos, la víctima se encontraba al interior del local cuando fue abordado por desconocidos
Minuto30.com .- Un nuevo acto de violencia se registró este sábado 18 de octubre en el municipio de Rionegro, en el Oriente antioqueño. Un hombre fue víctima de un homicidio con arma de fuego en un establecimiento comercial.
El crimen ocurrió en el sector conocido como Cuatro Esquinas.
Según versiones preliminares entregadas por testigos, la víctima se encontraba al interior del local cuando fue abordado por desconocidos, quienes le habrían propinado varios disparos.
Las autoridades fueron alertadas del hecho de sangre y llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y adelantar las tareas de inspección técnica al cadáver.
Aquí más Noticias de Rionegro