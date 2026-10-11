¡Tremendo susto! Senderistas quedaron en plena montaña durante el terremoto en Panamá

Resumen: Cuatro jóvenes vivieron momentos de temor e incertidumbre cuando un terremoto sorprendió al grupo mientras se encontraba en una zona montañosa de Panamá. En dos videos quedaron registradas sus reacciones, las conversaciones sobre cómo descender y la preocupación que sintieron cuando una réplica los tomó por sorpresa. Las grabaciones se viralizaron en redes sociales: una superó los 23 millones de reproducciones y la otra alcanzó cerca de dos millones. El sismo también se sintió en Costa Rica y Colombia.

Una salida entre amigos se convirtió en un momento de temor cuando un terremoto de magnitud 7,7 sorprendió a cuatro jóvenes que se encontraban en una zona montañosa de Panamá. La experiencia quedó registrada en dos videos que posteriormente compartieron en redes sociales y que muestran sus reacciones mientras intentaban decidir cómo actuar.

En las grabaciones se escucha a los jóvenes comunicarse entre sí y expresar su preocupación ante el movimiento de la tierra. La incertidumbre aumentó al encontrarse en medio de la montaña, rodeados de vegetación y piedras, sin tener claro qué debían hacer.

Los momentos de incertidumbre quedaron registrados en video

En uno de los clips, una de las jóvenes que graba la escena intenta mantener el contacto con su amiga y le pide que se acerque. Mientras ambas reaccionan al sismo, se escuchan sus voces nerviosas y la preocupación por lo que está sucediendo.

Una de ellas manifiesta su intención de bajar de la montaña, mientras su compañera le pide que permanezca cerca. La conversación refleja la dificultad de tomar una decisión en medio de la situación.

Una réplica volvió a generar preocupación entre los amigos

En el segundo video, los cuatro jóvenes hablan sobre la posibilidad de descender después del primer movimiento. Sin embargo, una nueva sacudida vuelve a sorprenderlos y aumenta la preocupación mientras intentan ponerse de acuerdo sobre cómo proceder.

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En medio de la conversación, una de las jóvenes incluso plantea la posibilidad de consultar a una inteligencia artificial para recibir orientación sobre qué hacer ante un terremoto.

Los videos se viralizaron en redes sociales

Las grabaciones despertaron el interés de miles de usuarios por mostrar cómo vivió el grupo el fenómeno natural. Según las cifras reportadas, el primer video superó los 23 millones de reproducciones, mientras que el segundo acumuló cerca de dos millones.

El terremoto también se sintió en Costa Rica y Colombia, de acuerdo con la información difundida sobre el evento sísmico. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó inicialmente una magnitud de 8,0, que posteriormente fue ajustada a 7,6 en el registro citado por uno de los medios consultados.

Tras el sismo, las autoridades no habían confirmado víctimas fatales, según la información disponible en los reportes consultados. Mientras tanto, los videos de los cuatro amigos continuaron circulando en redes sociales y mostrando los momentos de incertidumbre que vivieron durante el terremoto y la posterior réplica.