¡Tremendo susto! Pantalla gigante cae en pleno concierto de El Tri en el Auditorio Nacional de México

La noche del domingo 12 de octubre, el Auditorio Nacional fue escenario de un inesperado momento de tensión durante el concierto sinfónico de la legendaria banda mexicana El Tri, liderada por Alex Lora.

Una de las pantallas gigantes que formaban parte de la escenografía del escenario se desprendió y cayó sobre un costado, provocando susto entre los asistentes y obligando a interrumpir temporalmente la presentación.

Según los primeros reportes, la estructura colapsó debido al desprendimiento de una cadena que sostenía una de las pantallas laterales. Afortunadamente, la caída no impactó a los músicos ni al público, y no se registraron personas lesionadas.

La rápida reacción del personal técnico del Auditorio Nacional permitió retirar la pantalla y asegurar la zona, evitando un posible accidente mayor.

En redes sociales se difundieron videos del momento exacto del desplome, donde se observa cómo la pantalla se inclina y cae mientras los asistentes reaccionan con gritos y asombro. Tras aproximadamente 25 minutos de pausa, el equipo de producción logró controlar la situación y el concierto se reanudó sin mayores contratiempos.

Colapsa pantalla durante concierto del Tri en el Auditorio Nacional. Vía @chamanesco pic.twitter.com/5OnT72ShRR — Pascal (@beltrandelrio) October 13, 2025

Alex Lora, conocido por su sentido del humor, tomó el incidente con ligereza y bromeó con los espectadores, aliviando la tensión y reconociendo la seriedad del hecho: “Nunca pasan estas mamad…s, solo cuando toca El Tri”, dijo, provocando aplausos entre el público.

El resto del espectáculo continuó con normalidad, y la banda pudo seguir interpretando su repertorio frente a los miles de asistentes que llenaban el Auditorio Nacional, quienes ovacionaron la actuación y la rápida intervención del equipo técnico ante el incidente.