¡Se calienta la pelea! Andrea Valdiri revela la millonaria multa que pagarían los influencers si se retiran de ‘Stream Fighters 4’

Resumen: Andrea Valdiri reveló que los participantes de *Stream Fighters 4*, incluido su enfrentamiento con Yina Calderón, deberán pagar una multa de 50.000 dólares si deciden no presentarse al evento. La cláusula contractual, que busca garantizar la participación de los influencers, ha generado polémica y aumentado la tensión entre las figuras que se preparan para subir al ring este 18 de octubre en Bogotá.

$5r e está más caliente que nunca. A pocos días del evento organizado por el creador de contenido WestCol, se conoció que las celebridades participantes firmaron un contrato que incluye una multa de 50.000 dólares —unos 196 millones de pesos colombianos— en caso de no cumplir con su compromiso en el ring.

La revelación la hizo Andrea Valdiri, una de las protagonistas de la velada, quien aseguró en una transmisión en vivo que tanto ella como su contrincante, Yina Calderón, están sujetas a esta cláusula. Según explicó, el acuerdo firmado hace varios meses busca garantizar que todas las figuras confirmadas participen efectivamente en el evento, programado para el 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

“Si alguna de nosotras se retira, tiene que pagar una multa de cincuenta mil dólares, eso está en el contrato”, afirmó Valdiri durante la transmisión, dejando claro que la penalización aplica sin excepción.

El evento, que combina entretenimiento digital y boxeo, ha generado gran expectativa por el enfrentamiento entre ambas creadoras de contenido, cuya rivalidad ha sido ampliamente comentada en redes sociales. Además, contará con la participación de otros reconocidos influencers como Karina García y Karely Ruiz, quienes también se preparan para subir al cuadrilátero.

Esto le podría interesar: ¡Crece el escándalo! Imitador de Ozuna en ‘Yo me llamo’ acusa a Blessd por presuntas amenazas y agresiones

La cláusula económica, busca evitar cancelaciones de última hora que afecten la logística del espectáculo, uno de los más grandes del año en el mundo del streaming latinoamericano.

Mientras tanto, tanto Valdiri como Calderón continúan mostrando parte de su preparación en redes sociales, entre rutinas de entrenamiento, bromas y mensajes indirectos que avivan la expectativa del público.

La tensión entre las participantes sigue creciendo a medida que se acerca la fecha del combate. Los cruces de declaraciones, las indirectas en redes y las revelaciones sobre las cláusulas del contrato han hecho que el enfrentamiento trascienda el ring, dejando claro que la verdadera pelea ya comenzó, incluso antes del primer golpe.